【美食速報】日本神奈川阿夫利拉麵推港版自煮製包　4款味道可網購送上門

▲ 阿夫利現推出香港版「AFURI AT HOME」自家煮製拉麵包裝，共4種口味供選擇。（網上圖片）

香港人愛日本美食，例如拉麵，2001年成立於日本神奈川縣的AFURI阿夫利拉麵店，以一款柚子鹽味拉麵一炮而紅，2019年正式在港登陸亦旋即成為人龍店。好消息是阿夫利現推出香港版「AFURI AT HOME」自家煮製拉麵包裝，共4種口味，讓大家隨時都可以吃得到。

▲ 香港版「AFURI At Home」的炙燒叉燒和角煮豚肉是獨有的增量版。（網上圖片）

AFURI阿夫利拉麵店是不少食家或旅行家都推介的拉麵店，香港人去日本旅行時定必前往朝聖，自從2019年正式在港登陸後，大家想吃的話就方便得多了。一直以來AFURI阿夫利只有杯麵裝讓大家買回家，但始終較為失真，現終於推出家用版「AFURI AT HOME」自家煮製拉麵包裝，簡直是拉麵迷的喜訊。共有4款味道選擇︰招牌的柚子鹽味拉麵、柚子辣湯拉麵、柚子甘露沾麵及辛露沾麵口味；另外推出了阿夫利4合1Combo套裝。

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香港版「AFURI At Home」的炙燒叉燒和角煮豚肉是獨有的增量版，讓大家吃得更滿足，而且食材不是脫水處理，而是經真空包裝，因此肉汁仍保留在內。只需跟著包裝上的指示烹煮，約10分鐘便可品嚐。大家足不出戶的話還可以網上訂購，購買滿$450可免運費。

記者︰Maria