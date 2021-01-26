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【2021農曆新年】The North Face推傳統剪紙型牛圖案山系服　農曆新年限量系列

休閒消費 12:04 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新年版1994 Mountain Light Jacket。（冷帽$190、外套$2,690/圖片由品牌提供）

在疫情下，大家去不了旅行，唯一可以舒展身心的活動看來就只有去郊外行山，難怪每個周末日各大水塘、郊野都車水馬龍，既然今天遠足活動所見的人分分鐘多過你行尖沙咀，穿一件漂亮的戶外外套登上山頂似乎是不錯的一件事，剛好The North Face推出衝著牛年而來的外套，大家又會否將它看高一線？

近年The North Face的氣勢可說是水漲船高、狀態大勇，單是GUCCI和MM 6的加持就已經為品牌形象給人看高一線，再加上本地店舖相繼引入日本版，今天The North Face的服裝並不只局限於只供戶外穿上。

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就以農曆新年別注系列為例，將品牌旗下經典的1994 Mountain Light Jacket加入傳統中國剪紙的牛和花卉圖案，印花以低調的tone on tone顏色呈現，減少農曆新年過後穿著時的尷尬感，可說是不俗的設計。

除了外套外，品牌亦一如過往離不開同時推出長短袖tee、衞衣和冷帽等項目，惟獨這新春系列缺少了褲子，正所謂新年買褲（富），沒有褲子，確實有點意外。

產品查詢：3102 0910

記者：何偉雄

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