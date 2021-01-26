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【酒店折扣】萬麗海景酒店限時快閃住宿餐飲優惠　現金禮券低至65折2月1日起限售7天【內附連結】

休閒消費 13:19 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

香港萬麗海景酒店2月1至7日推驚喜限時住宿及餐飲快閃優惠。(酒店提供)

為慶祝牛年來臨，香港萬麗海景酒店於下周一即2月1至2月7日，開始一連7天推出酒店65折現金禮券及餐飲7折現金禮券。

讓大家能以優惠價錢享受酒店一連串節慶美食，包括滿福樓賀年糕點、吉祥盆菜、新春禮籃及地道美食瑰寶，以至萬麗咖啡室豐盛自助午餐及Mirage Bar & Restaurant趣意周末午餐，悠然投入非凡住宿體驗。

1.酒店現金禮券65折

能以優惠價格$650購買酒店現金禮券，享受$1,000的酒店住宿及餐飲消費額度，全情投入愉悅酒店假期。亦可在Mirage Bar & Restaurant或萬麗咖啡室堂食或外攜美饌；或於房內享客房餐飲服務。有效期至2021年3月31日，餐飲優惠不適用於2021年2月11至14日。價格: $650（禮券票面金額:$1,000）

住宿禮券折扣有65折，超值價錢。(酒店提供)

2.餐飲現金禮券7折

以優惠價格$350享受$500的酒店餐廳消費額度，細味滿福樓、Mirage Bar & Restaurant 及萬麗咖啡室的獨特佳餚或外攜美食；或於恬適客房中悠享客房餐飲服務！有效期至2021年4 月30 日，不適用於2月11至14日。價格: $350（禮券票面金額: $500）

各式賀年餐飲高達7折。(酒店提供)

除此之外，還有更多酒店餐飲大優惠，包括各款年糕、賀年禮籃、新春盆菜等，都是快閃價，機會難逢。2月1-7日開始開賣，請按此連結購買。

記者：郭秀芳

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