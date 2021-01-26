【Sanrio精品】7-Eleven推2款玻璃碗連餐具　購物滿$138送Hello Kitty或布甸狗款式【附換領詳情】

▲ 7-Eleven推出Sanrio「常滿玻璃碗連餐具」。

7-Eleven由1月25日早上7時起推出了新春購物優惠第二撃，分別是Sanrio人氣角色 - Hello Kitty 及 Pompompurin（布甸狗） 的「常滿玻璃碗連餐具」，讓Sanrio characters。

另外，7-Eleven於1月27日早上7時起推出限量Hello Kitty 及 Pompompurin「豐足陶瓷大碟」，配以凹凸造型及線條，令陶瓷大碟更顯獨特，各位粉絲不妨儲齊一套。

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Sanrio characters 常滿玻璃碗連餐具

現購物滿$138，當中包括新年禮盒1件，即送「Sanrio characters 常滿玻璃碗連餐具」1套，款式更可以自由選擇。

常滿玻璃碗使用Borosilicate玻璃製造，手感細膩潤滑，加上透明度高及折光效果好，令「Sanrio characters 常滿玻璃碗」更晶瑩剔透。Borosilicate玻璃亦耐冷耐熱，耐受溫度為0°C至100°C，可放入雪櫃及微波爐。

此外，玻璃碗容量約1.8L，直徑約21cm x 10cm高，可平日用作沙律兜。玻璃碗配上特大輕巧膠叉子及匙羹，長約24cm，餐具末端的小圈更可方便掛起，容易收納及晾乾。

「Sanrio characters 常滿玻璃碗連餐具」換領詳情：

由2021年1月25日早上7時起，顧客於7-Eleven分店購物滿$138（當中包括新年禮盒1件），即送「Sanrio characters 常滿玻璃碗連餐具」1 套，可選擇贈品款式，但需視乎分店現貨數量而定，數量有限，送完即止。以單一淨值消費滿$138 計算，每次交易最多只可獲贈品1件。

Sanrio characters「豐足陶瓷大碟」換購詳情：

由 2021年1月27日早上7時起，顧客於7-Eleven分店購物滿$50，加$68 換購Sanrio characters「豐足陶瓷大碟」1 款。顧客可自行選擇款式。每宗交易只限換購 1 件。數量有限，換完即止，不設預訂。

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責任編輯：王芷瑩