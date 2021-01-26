【斷捨離】雜物堆滿屋工人房淪迷你倉　儲物狂港媽堅持：一支筆都不能少

▲ ViuTV最新一集《執屋》到一對年輕「儲物控」夫婦的新居進行拍攝。

臨近新年，大家總會想藉住機會進行大掃除，但「斷捨離」的確不容易。ViuTV最新一集《執屋》拍攝一對年輕「儲物控」夫婦新居。即使是新居，居住日子並不長，但兩夫婦的雜物加上兒子的海量玩具，足以令到家居變得凌亂不堪。

屋主Kit和丈夫是典型儲物狂，即使新居面積足夠一家三口連同工人姐姐居住，但因為每樣物件都不願丟掉，認為仍然有紀念和使用價值，所以當三位主持和Kit一同將床下底雜物移出，重新整理時雜物能夠堆滿客廳。

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工人房淪為迷你倉

兩位主持人和「雜物諮詢師」阿橙在「執屋」現場商討後，發現最首要執拾的地方是工人房。主持人表示，其實入房門口已是一大挑戰，因為雜物太多需要側身進入。

房內除了上格床是工人姐姐的私人空間外，其他地方均放置了屋主的物品，有大衣櫃、多個收納箱等，而床底亦變成迷你倉，放滿了嬰兒學行車、床墊被鋪、行李箱等雜物。難怪主持之一Kathy表示即使有工人姐姐也作用不大，完全不能整理。

有工人姐姐都冇用，愛莫能助，因為唔知主人想點，根本執唔到，我見到都想喊！

雜物堆滿屋 但仍不肯清掉

在「執屋」期間，可以看到雜物堆中被翻起的一些一年前買下的手信及過期零食，又有滿佈塵埃的紙巾，還有一件黑色像垃圾膠袋般，有股霉味的外套。

正當主持們想扔掉時，Kit卻表示外套花紋特別，而且自己身型比較難買衣服，所以這件外套要留起，主持人們對此表示極度無奈，疑惑不解。

同時，阿橙發現有一個筆筒插滿了筆，但Kit每一枝都能夠用為由不肯掉去。即使阿橙苦口婆心説服她，她都堅持「一支都不能少」。主持人Kathy只能勸阿橙放棄。

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客廳成重災區 展示櫃變雜物櫃

客廳沙發後所謂展示櫃，其實已變成雜物櫃。除了放上漫畫書外，還放滿模型及大量公仔。移開沙發後，情況更加可怕，櫃底塞滿林林總總雜物，甚至有麻雀及未開封的影碟，主持人也表示相當無奈，只能繼續努力執拾。

在執屋途中，Kit接到丈夫的來電。主持人解釋原來事前丈夫未能一齊參加執屋大行動，所以Kit老公一直透過家中的孩子攝錄機來監察執屋過程，慎防Kit和拍攝團隊將他的物品丟掉。如果Kit真的把他的收藏品掉去，他能夠即時致電Kit。

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節目結尾部份，雖然最後主持們總算幫Kit新居清走不少物品，做到「斷捨離」，亦把物品分類好，而本身滿佈雜物的餐枱位置亦能「撥開雲霧見青天」，但他們覺得仍有很大「進步空間」，主持人更笑言其實最大進步空間是Kit，因為她不願意扔掉東西，希望20年後再回來看她會好點。

同場加映：大掃除後，可以學整賀年食品了。即睇【下一頁】

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責任編輯：張懿慧