【本地賞花】元朗新田賞百合劍蘭撐本地花農　新增夢幻花廊打卡位

▲ 元朗新田有本地花農新增夢幻花廊打卡位，值得遊覽。

年宵花市原本由完全取消變成局部恢復，不過疫情反覆，到最後是否成事也難以預料。位於元朗新田的信芯園農場，今年再次開放給市民參觀，既可欣賞百合花田，亦能購買年花支持本地花農。最近更新增了打卡位，拍出來猶如外國美景。花市縮水令花農經濟上損失慘重，全副心血也毀於一旦，想幫助他們，不妨親身到農場支持。

▲ 遊人可在農場內自由參觀，不過嚴禁下田，可以在路邊與花田合照。（張頌婷攝）

心血時間不枉費



主理信芯園的花農梁日信（信哥）稱種花要很多時間去預備，從外國訂購種子，至少半年前開始犁田、曬地、殺菌、挖坑等多個工序，又要預計天氣情況。今年天氣不錯，晴朗日子多，很少下雨亦沒有出現酸雨，花也開得特別靚。



信芯園創立自1960年代，由種菜、養魚到現在種花，養活了信哥四代人。本來不是觀光農園，種植的花卉主要批發給高級屋苑及花店，亦作零售給市民。每年歲晚，他們都會在港九花卉職工總會籌辦的臨時批發市場賣年花，今年他更抽中4個檔位，可惜突然取消，令他頓時束手無策。



雖然也有大機構打算出手援助，如地產商提議短租商舖、傢俬店要求合作，不過始終租金人手也是問題。他說自己已有心理準備，不過面對着數萬朵含苞待放的百合花及劍蘭，不想血本無歸，於是決定開放農場並直接銷售，讓市民來參觀時，買點年花回家過年，他說：

金錢損失事小，看見市民的歡笑，才是我最大的滿足。

▲ 信芯園農夫梁日信悉心栽種的百合花，開放農場給市民觀賞及購買。（張頌婷攝）

不同品種百花齊放



參觀信芯園要先付50元入場費，費用可抵銷作買花金額。因百合花較脆弱，遊人不能下田，遠觀也能欣賞花卉美態。農場佔地50萬呎，冬天時主要種植百合花及劍蘭，花期約至3月左右。場內種植了6至7個品種百合花，一入場即聞到陣陣花香，放眼都是紫紅色的紫羅賓百合花，如外國花田般震撼。



另一邊的黃水晶百合，優雅的淡黃色花瓣很大，帶着微微清香，綻放時非常好看。還有大黃金、桌舞、Palazzo及Eldoret等不同品種，各有不同美態。

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必看劍蘭花田



別以為劍蘭是老一輩或是守舊派才喜歡的花種，因為開花由下而上，有步步高升的寓意。傳統的鮮紅色以外，信哥還特意引入不同色系的劍蘭，去年種植的紫色大受歡迎，信哥女兒偏愛綠色。田中一棵帶粉橙色的劍蘭，在仍未盛放的花田中份外搶眼，姿態如水中暢泳的金魚般，很有詩意。



信哥亦有一點購買年花的貼士：

購買年花時要考慮開花時間，不能太早買，如要放過年最好年廿五至年廿八時候才買。劍蘭一般只能放一星期左右，所以要選擇較生的劍蘭，只有少許花蕊，枝幹最好硬淨挺直，不宜選擇軟身，葉尾如有枯乾也不靚。

全新花廊打卡位



看完花意猶未盡，信芯園在今年新增了兩個夢幻花廊打卡位，雖是假花但似模似樣，平日到訪已有不少人霸定位影靚相。最受歡迎的是模仿日本景點的紫藤花隧道，由深紫漸變到粉紅色，極其夢幻，大受遊人歡迎。



另一邊則同樣有花之迴廊、南瓜車、心心等花卉布置，適合情侶甜蜜拍照。農場有飲品售賣，亦增建了洗手間，主要是石屎路面，可以行得安心。地方不大，必要時會實施人流管制，遊客要自律戴好口罩，不要違反限聚令，垃圾也自己帶走，謹記不要為拍攝而下田。信芯園不設泊車，可乘坐交通工具到達。

信芯園農場



地址：元朗新田小磡村

入場費：50元



時間：8am至6pm，毋須預約



查詢：9621 6012（WhatsApp）



交通：九巴76K、紅色小巴17、綠色小巴75或76，石湖圍落車，場內不設泊車位。