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主動接洽李嘉誠子企 誕港人港製無奶雪糕

休閒消費 17:18 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

舖頭仔也能獲李嘉誠引薦合作？有本地雪糕店主動聯絡李氏名下維港投資，洽談使用其支持的人造牛奶蛋白，最近成功研發出「港人港製」的高科技純素雪糕，花生糖、紅棗等8款味道「港味」滿瀉！

 

中環天星碼頭Igloo Dessert Bar的手製雪糕素來口味獨特，創辦人Larvina Wong有見不少客人患乳糖不耐症，試過推出杏仁奶基的純素雪糕，惟口感始終不如牛奶製品。

 

讀到蛋白科技商Perfect Day的報導後，她發現原來不靠蓄牧，一樣可得到牛奶獨有的蛋白，而且不用犧牲滋味，也可製作更健康環保的純素雪糕，遂嘗試聯絡曾投資該企的維港投資，成功得到兩家公司合力支持。

 

經過兩個多月努力，她成功以Perfect Day特製的「無動物性乳清蛋白」，創造出紅棗、椰子、花生糖、柑桔鳳梨、薑汁撞奶、榛子朱古力、士多啤梨、忌廉曲奇共8口味的雪糕，「食雪糕本身就可帶來快樂，如果吃了無公害雪糕，對環境零負擔，就是眾樂樂。」

 

Perfect Day創辦人正與全球不同品牌合作生產Ice Age!「愛牛」純素雪糕，合力減低工廠式蓄牧引致的賀爾蒙、乳糖、抗生素等環保和健康的挑戰。Igloo Dessert Bar今次所推雪糕，更是Ice Age!在全亞洲首度應市的產品，讓大家「牛年愛牛愛地球 」。

 

下月5日至11日，各款Ice Age!「愛牛」雪糕於金鐘太古廣場Great Food Hall及又一城Taste有售，每杯38元，亦在天星碼頭Igloo Dessert Bar限量發售。全套8款味道的「愛牛」雪糕禮盒另可於網站預購，限量300套，售價298元。

 

責任編輯：姚沛鏞

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