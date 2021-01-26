【公屋裝修】42萬裝修366呎黃大仙上邨　間3睡房變5人簡約安樂窩

▲ 有戶主花42萬裝修366呎黃大仙上邨公屋，令住宅變得時尚實用。

上樓是不少香港人的夢想，一家四口最近獲派黃大仙上邨的公屋單位，單位為366呎清水樓。設計師把客廳分間出3間睡房，解決他們及傭人所需要的生活及收納空間。此外，設計師亦為細小的單位加點心思，令單位變得獨特，改變公屋倒模式的風格。

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「鼎勝設計工程公司」負責人Mark接受TOPick訪問，分享裝修過程心得及不同房間的特色。單位住戶有一對夫婦、一對女兒及一位傭人，他們決定為這小天地裝修成簡約風的安樂窩。

間出3間睡房

屋主希望擁有簡約風格的住宅，同時希望有更多收納空間，儲藏戶主的衣物、廚具及其他雜物。另外，戶主希望製作一間以樹屋造型的睡床給女兒。因此，設計師以白色和淺木色為主調為住宅設計，又把單位間出3間睡房，分別為主人房、女兒房及工人房，再將客飯廳二合為一。

樹屋造型床

女兒睡房以天藍色牆身為主，採用地台設計滿足收納需要。碌架床以樹屋造型設計，上層設有多個層架方便擺放書本、玩具等物品，而下層設有衣櫃。特別設計一張電動升降書枱，降低時是地台，升高可變成書枱，方便女兒溫習，令活動空間更靈活有彈性。

主人房變小戲院

而主人房同樣採用地台設計，而油壓床成為主要收納空間，戶主能輕易升起睡床，擺放及領取物品。此外，設計師於床尾加設投影幕，主人房搖身一變成為小劇院。

善用廚房空間

設計師把廚房近一半空間分割出來，變成工人房及擺放洗衣機。至於廚房設有煮食爐、鋅盤及長工作枱，容易擺放食材及廚具，方便煮食。

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是次工程花費約42萬元，大約５個月完工，費用如下︰

水電 $6.1萬

訂造傢俬 $19.6萬

泥水 $5.3萬

油漆 $4.2萬

無縫地板 $3.3萬

間隔牆身 $7,000

門 $2.7萬

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責任編輯：陳珈希