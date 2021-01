【保暖衫】GORE TEX透氣防風防水受熱捧　專家分享保暖穿搭貼士

▲ 天氣寒冷,穿甚麼衣服可以又有型,又保暖?

相信很多人都聽過Gore Tex物料,但如何配搭可達到防風、防水之餘又可保暖?今集《活得健康啲》就有請法國休閒服飾品牌Aigle的店舖經理婷婷,為大家講解不同種類的外套及配搭方法。

點擊大圖了解不同款式:

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

冬天香港天氣又濕又凍,婷婷建議大家可以選擇保暖的抓毛(Fleece)、纖維或者羽絨外套,再配搭防風防水透氣的GORE-TEX外套。

GORE-TEX特性

GORE-TEX產品的核心技術是它的薄膜,薄膜獨特的微孔結構,令產品具備持久防水、防風、透氣的功能。

而且,所有GORE-TEX產品都有「GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®」持久防水保護,兌現「保證讓您乾爽」的承諾。

不同款式的GORE-TEX外套

婷婷為大家介紹不同款式的GORE-TEX外套,例如受女士們歡迎的乾濕褸(TRENCH COAT)都是用GORE-TEX物料製造,亦有簡單易襯的中長褸或者短褸款式。

此外,大家亦可選擇GORE-TEX PACLITE®的外套,它比一般GORE-TEX外套輕身。

只穿GORE-TEX不可達保暖效果

婷婷又指,只穿GORE-TEX不可達保暖效果,可以配搭Fleece等保暖物料。它比較輕身、手感柔軟保暖之餘又高度透氣,而且快乾,排汗功能亦好好。

不同Fleece的特性

婷婷解釋,Fleece有不同款式,例如有 Polartec® micro-fleece pullover中層款式;厚身保暖度高的Polartec® Classic 300系列,它不會助燃,意思是若有火種不慎落到抓毛外套,也不會繼續燃燒下去;高度防風GORE INFINIUM WINDSTOPPER® Fleece系列,它更可以套於GORE-TEX外套入面,加強保暖效果。

而Polartec®及GORE INFINIUM WINDSTOPPER® Fleece的款式都有撥水功能及抗毛頭處理,相對耐用。

保溫纖維外套

另外,大家可選擇GORE-TEX 的PRIMALOFT或者THERMOLITE保溫纖維外套,加了纖維的GORE-TEX都很適合香港冬天天氣。

除了Fleece,羽絨都可以配搭GORE-TEX,達至保暖功用。大家選擇羽絨可注意羽絨及毛骨的比例,絨毛成份愈高愈保暖。

T-KIT功能方便穿著2層外套

如果想方便穿著2層外套,大家亦可以選擇有T-KIT的功能的外套,把2件外套用拉鏈連在一起,方便穿著同時,亦可以自由配搭自己喜歡的顏色。

本地遊及打卡之選

如果大家想在冬天去本地遊及打卡,想穿得舒適又溫暖,婷婷建議可選擇長褸。

例如長褸雙面設計的長褸款式,一面採用GORE INFINIUM WINDSTOPPER 防風物料,另一面用Sherpa fleece,有保暖效果,適合喜歡型格打扮的女生。

如果氣溫只有幾度,大家又怕冷而且長期在室外,建議在最貼身的底層穿著,具有吸濕排汗,快乾功能的衡溫內衣,高度透氣同時有衡溫保暖的功能,再加上MICRO FLEECE的中層及GORE-TEX羽絨外套。

不同物料的外套清洗方法

Fleece、GORE-TEX及加了纖維的GORE-TEX清洗方便,只要加入洗衣液,用洗衣機清洗就可以,不需要落柔劑,否則會影響外套的功能。

而羽絨不建議濕洗,可參照個別款色的洗衣指引,大家懂得選擇合適的保暖褸,穿得舒適型格之外,都不怕著涼了。

記者:王芷瑩