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【保暖衫】GORE TEX透氣防風防水受熱捧　專家分享保暖穿搭貼士

健康 17:04 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

天氣寒冷，穿甚麼衣服可以又有型，又保暖？

相信很多人都聽過Gore Tex物料，但如何配搭可達到防風、防水之餘又可保暖？今集《活得健康啲》就有請法國休閒服飾品牌Aigle的店舖經理婷婷，為大家講解不同種類的外套及配搭方法。

點擊大圖了解不同款式：

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冬天香港天氣又濕又凍，婷婷建議大家可以選擇保暖的抓毛（Fleece）、纖維或者羽絨外套，再配搭防風防水透氣的GORE-TEX外套。

GORE-TEX特性

GORE-TEX產品的核心技術是它的薄膜，薄膜獨特的微孔結構，令產品具備持久防水、防風、透氣的功能。

而且，所有GORE-TEX產品都有「GUARANTEED TO KEEP YOU DRY®」持久防水保護，兌現「保證讓您乾爽」的承諾。

不同款式的GORE-TEX外套

婷婷為大家介紹不同款式的GORE-TEX外套，例如受女士們歡迎的乾濕褸（TRENCH COAT）都是用GORE-TEX物料製造，亦有簡單易襯的中長褸或者短褸款式。

此外，大家亦可選擇GORE-TEX PACLITE®的外套，它比一般GORE-TEX外套輕身。

只穿GORE-TEX不可達保暖效果

婷婷又指，只穿GORE-TEX不可達保暖效果，可以配搭Fleece等保暖物料。它比較輕身、手感柔軟保暖之餘又高度透氣，而且快乾，排汗功能亦好好。

不同Fleece的特性

婷婷解釋，Fleece有不同款式，例如有 Polartec® micro-fleece pullover中層款式；厚身保暖度高的Polartec® Classic 300系列，它不會助燃，意思是若有火種不慎落到抓毛外套，也不會繼續燃燒下去；高度防風GORE INFINIUM WINDSTOPPER® Fleece系列，它更可以套於GORE-TEX外套入面，加強保暖效果。

而Polartec®及GORE INFINIUM WINDSTOPPER® Fleece的款式都有撥水功能及抗毛頭處理，相對耐用。

保溫纖維外套

另外，大家可選擇GORE-TEX 的PRIMALOFT或者THERMOLITE保溫纖維外套，加了纖維的GORE-TEX都很適合香港冬天天氣。

除了Fleece，羽絨都可以配搭GORE-TEX，達至保暖功用。大家選擇羽絨可注意羽絨及毛骨的比例，絨毛成份愈高愈保暖。

T-KIT功能方便穿著2層外套

如果想方便穿著2層外套，大家亦可以選擇有T-KIT的功能的外套，把2件外套用拉鏈連在一起，方便穿著同時，亦可以自由配搭自己喜歡的顏色。

本地遊及打卡之選

如果大家想在冬天去本地遊及打卡，想穿得舒適又溫暖，婷婷建議可選擇長褸。

例如長褸雙面設計的長褸款式，一面採用GORE INFINIUM WINDSTOPPER 防風物料，另一面用Sherpa fleece，有保暖效果，適合喜歡型格打扮的女生。

如果氣溫只有幾度，大家又怕冷而且長期在室外，建議在最貼身的底層穿著，具有吸濕排汗，快乾功能的衡溫內衣，高度透氣同時有衡溫保暖的功能，再加上MICRO FLEECE的中層及GORE-TEX羽絨外套。

不同物料的外套清洗方法

Fleece、GORE-TEX及加了纖維的GORE-TEX清洗方便，只要加入洗衣液，用洗衣機清洗就可以，不需要落柔劑，否則會影響外套的功能。

而羽絨不建議濕洗，可參照個別款色的洗衣指引，大家懂得選擇合適的保暖褸，穿得舒適型格之外，都不怕著涼了。

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記者：王芷瑩

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