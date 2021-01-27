【2021農曆新年】利東街新春呈獻　希望之蝶+如意燈籠打造AI中西合壁蝴蝶光影藝術 

▲ 利東街新春呈獻「希望之蝶」加「如意燈籠」打造AI中西合壁蝴蝶光影藝術。(相片來源︰利東街)

牛年新春將至，灣仔「利東街」於2021年1月29日至5月2日期間，「利東街」打造中西合壁藝術裝置，呈現全新打卡位，以傳統的大紅燈籠配以AI程式，加入新春喜慶元素，頗具創意。

▲ 利東街以「希望之蝶」為新春主題，寓意吉祥。(相片來源︰利東街)

全新「希望之蝶．如意燈籠」 喜迎牛年

利東街為迎牛年，其大型AI蝴蝶光影藝術裝置於聖誕面世後將於新年重新打造︰加入中國傳統大紅燈籠，懸掛於整條林蔭大道，推出全新的「希望之蝶．如意燈籠」，為節日增添喜慶，運用創意之餘亦可減少浪費。

全新「希望之蝶．如意燈籠」由2019年MARTELL年度藝術家及香港視覺特效導演黃宏達先生（Victor Wong）創作，Victor表示蝴蝶象徵「希望」，再結合寓意「和諧及吉祥」的燈籠，添上濃濃中式傳統氣氛，加上配合全新AI燈光及音樂，如蝴蝶的形態變化萬千，給人與別不同的新鮮感，令「利東街」瞬間轉化為充滿中式新年氣氛的步行街，也是城中的打卡熱點。

▲ 利東街商場內也有不少關於蝴蝶牆的打卡位。(相片來源︰利東街)

是次「希望之蝶．如意燈籠」也結合了Art Tech (藝術科技)，由一群最高達7米的巨型教堂玻璃蝴蝶及超過350隻幻彩玻璃蝴蝶組成，配以獨一無二的AI程式，加入隨天氣、溫度、時間等變數而帶來變化多端的夜間藝術體驗，讓大家感受非一般的新年裝飾。

蛙王與你 藝集迎新

另外，1月30-31日一連兩日，蛙王郭孟浩與kiwisual藝術石頭，並聯同一群藝術家，也會到場為大家創作祝賀揮春。「蛙王」郭孟浩在40年藝術生涯中，總會帶上發聲物件、眼鏡、一條繩、一支竹，希望與眾同樂。

▲ 蛙王郭孟浩與kiwisual藝術石頭，並聯同一群藝術家，也會在場為大家創作祝賀揮春。(相片來源︰利東街)

除了揮春創作外，現場亦會展出多件「蛙王」真跡的藝術作品，今次活動更聯乘「壹藝術慈善基金會」，以慈善義賣的方式為基金籌款，當中包括kiwisual藝術石頭，和「蛙王」自家設計的限量特別版口罩，部分揮春亦會免費送贈遊人，希望把幸福帶到更多人身上。

再造肥皂作義賣

「利東街」亦支持亞洲首個肥皂循環再造慈善團體「再皂福」，是次他們以蝴蝶為主題，製作出獨特的再造肥皂作義賣，同期更會展出一系列以再生物料製成的藝術品，是次合作特意邀請了本地藝術家彭淑儀 (Agnes Pang) 作裝飾設計及構思，她主張「人棄我取」，擅長善用生活資源，把人們眼中的「垃圾」變成創作材料。

▲ 利東街亦支持亞洲首個肥皂循環再造慈善團體「再皂福」，以再生物料製成的肥皂藝術品。(相片來源︰利東街)

她利用象徵美好和幸福的蝴蝶，搭配以圓形膠樽和蔬果網製成的花朵，精心把平凡的蝴蝶蛻變成會飛的「花蝴蝶」，藉此為大家帶來歡樂。

▲ 利東街上亦有再造肥皂作義賣之用。(相片來源︰利東街)

另外，由即日起至2月12日，於場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$300，即可換領「希望之蝶」限量利是封一套！另由即日起至2月28日，消費滿HK$800，即獲贈HK$50餐飲及HK$50購物現金折扣券各一張。

▲ 由即日起至2月12日，於利東街場內任何商戶以電子貨幣即日消費滿HK$300，即可換領「希望之蝶」限量利是封一套。(相片來源︰利東街)

新春AI燈光樂曲

日期：1月29至3弓31日

時間：6pm至930pm (隨機進行)

地點：沿「利東街」

活動內容：在農曆新年期間，「利東街」將運用AI程式，在新春音樂和燈光的配合下，將節日氣氛一再提升。

蛙王送創意揮春

日期：1月30日至31日

時間：11am至6pm

地點：「利東街」中庭及地庫一樓客戶服務中心旁

肥皂慈善義賣

日期：即日起至3月28日

時間：12nn至9pm

地點：「利東街」皇后大道東入口

記者︰馮柏偉

同場加映：即睇自製蘿蔔糕+燉雪梨食譜【下一頁】