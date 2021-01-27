【淘寶傢俬】港媽淘寶重口味蛋糕質感梳化套　網民：密集恐懼症發作

▲ 有港媽淘寶購買了重口味毛毛梳化套。

農曆新年快到，又是為家居大掃除及添置新家俬的好時機。有港媽在網上分享從淘寶購買了綠色的毛毛梳化套，為家居帶來新鮮感。帖文一出，網民對這奇特的梳化套反應兩極。

這名港媽近日在淘寶開心Share Facebook群組分享了新買的梳化套，她以人民幣376元（約港幣450元）買了一張可支援電動梳化椅的梳化套。

點擊大圖了解梳化套外表：

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這張梳化套為綠色，質感毛茸茸，她大讚即使電動椅開的時候也沒有走樣，而且是一塊彈性布料，質感舒服，沒有中伏。這張梳化套令家居增添新鮮感，

煥然一新，好有新鮮感！

不少網民見到這重口味的梳化套反應兩極，有網民覺得梳化套似青苔，令他密集恐懼症發作，亦有網民表示很恐怖，直言樓主的審美標準有點獨特。

另外，有網民想像力爆法，指這張梳化套似苦蕎糕、發霉梳化、椰菜花等等，難以接受這顏色。

可是，這梳化套也得到部分網民的青睞，表示「幾盞鬼喎」、有春回大地感覺、質感軟綿綿很舒服。

這名港媽發現這梳化套令很多網民熱議，自嘲自己很喜歡海綿蛋糕及榴槤，表示自己懷念日本寺院花園的厚厚青苔，

香港人輕鬆下，認真你就輸了！

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責任編輯：陳珈希