【奢華腕錶】Montblanc發揮冒險家精神　萬寶龍復刻作傳承古典美學

▲ Heritage系列自製脈搏偵測儀腕錶靈感源自收藏家稱為「醫生腕錶」的時計，只發行100枚，18K玫瑰金錶殼配煙棕色錶盤，屬手動上鏈單按鈕計時碼錶，設脈搏計刻度。（$254,500）（品牌提供）

由製造書寫工具及皮具起家，Montblanc今天卻可以在錶壇上佔一重要席位，品牌背後的機芯廠扮演著重要角色，尤其自從將屬計時器先驅的瑞士著名機芯廠Minerva收歸旗下之後，Montblanc便有了最強後盾。

當Montblanc決定要當上一個專業的製錶品牌，它便將創立於1858年的瑞士著名機芯廠Minerva收歸旗下，自此掌管著品牌最高端及最複雜的腕錶系列。Montblanc以Minerva成立年份推出的1858系列，從上世紀二、三十年代機芯廠傳奇的專業軍用及山峰探險腕錶及懷錶擷取靈感，具創新複雜功能及不同材質混搭，展現復古風範及探險精神。

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系列加推了多款以藍色為主題的新作，並結合鈦金屬、陶瓷及大明火琺瑯等不同材質，在專業風格的同時，亦多了幾分奢華感。好像其中的雙秒追針計時碼錶，備有鮮艷的漸層藍色大明火琺瑯錶盤，工匠將色彩繽紛而剔透的琺瑯漿施加至金屬表面，然後置於窯內燒製，再在圓盤上塗上琺瑯粉，並經過多次的攝氏800度燒製過程才完成，保留著傳統的製錶藝術精髓。另一款Geosphere世界時間腕錶，是向「世界七峰」挑戰者致以崇高敬意，錶盤的旋轉地球上以藍點標示出全球七大峰和代表Montblanc的白朗峰，更設獨特夜光效果，錶背鐫刻了各大峰、白朗峰以及一個羅盤和兩把冰鎬圖案。



復古設計

除了1858系列是以懷舊腕錶擷取靈感，Montblanc Heritage系列的復古旗幟就更鮮明了。全新款式包括一款收藏家稱為「醫生腕錶」的時計，特設脈搏計刻度，煙棕色錶盤具有多項四、五十年代的復古設計元素，例如設粒面小時圈和太陽紋飾、以及分鐘計時盤上的3、6、9分鐘線形時標為舊式國際公用電話風格。

系列另外的兩款包括自動上鏈腕錶及單按鈕計時碼錶，同樣滲入了懷舊的設計元素及意念，外型相當討好。最重要是以上介紹的1858及Heritage系列售價都非常吸引，基礎型號兩萬多便可入門，而多一點功能也不過三、四萬便有多款選擇，實在叫人很難忍手吧！

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記者：Maria