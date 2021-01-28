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【潮物速報】潮人至愛行李箱品牌Rimowa　推Never Still系列多功能手袋　

休閒消費 11:01 2021/01/28

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

要便宜一點的選擇，Rimowa自行推出了這個Polycarbonate Cross-Body Clutch Bag，沒有了Dior的加持，售價平了一半，有4種色可供選擇。（$9,450/圖片品牌提供）

因為新冠疫情籠罩全球的關係，今天旅行成了最遙不可及的事情，以旅遊產品為主打的品牌可見亦不好過，作為LVMH Group的一員，幾乎每位潮人都擁有一個的Rimowa行李箱，要如何過渡這個旅遊業不明朗的前景？似乎還要看看它們最近推出的Never Still系列。

要便宜一點的選擇，Rimowa自行推出了這個Polycarbonate Cross-Body Clutch Bag，沒有了Dior的加持，售價平了一半，有4種色可供選擇。（$9,450/圖片品牌提供）

當然，還未說Never Still系列之前，就一定要說Rimowa的時裝化與Dior Men有著密切關係，還記得當去年疫情還未到的春夏，Kim Jones找來Rimowa推出的那個呈小方盒子形態的金屬Cross-body clutch bag，不就是賣個滿堂紅的設計嗎？而這一次的成功，看來亦促使品牌開發更多產品上的可能性，Never Still系列就正是這方面的試金石。

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正所謂小試牛刀，這一個Never Still系列應用防潑水帆布或全粒面皮革製造，細節上依據了品牌金屬行李箱面上的溝槽凹凸成為設計元素，整體設計平穩四正，袋身不少隔間可見為配合品牌的行李箱而來，擺明車馬以新秀姿態來挑戰「敵方」Tumi，看來Tumi要好好迎敵了。

產品查詢：2525 2780

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