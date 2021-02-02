【靚太掃貨團】Miele首推3款無線吸塵機　Triflex HX1一機三用可拆電池更耐用

▲ Miele首推一機3用無線吸塵機。

德國家電品牌Miele早前推出了無線吸塵機 Triflex HX1，共有三個型號，主打一機三用，配備不同吸頭配件，方便用家靈活使用，TOPick為大家實測當中Triflex HX1 Cat&Dog型號。

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新春優惠

Miele推出新春優惠，大家在2月28日或之前購買無線吸塵機 Triflex HX1三個型號都可享有優惠，當中Cat&Dog型號原價HK$6,688，優惠價HK$5,588。

Triflex HX1 Cat&Dog組件

Triflex HX1 Cat&Dog是三型號中價格排第二，特設塵蟎吸頭，特別適合有養寵物的家庭。此外，它的組件還包括手柄、主機、Multi Floor XXL特闊電動吸頭、掛座連3件吸頭配件、吸管及鋰電池。

「一機三用」轉換機身模式

Triflex HX1是Miele首部無線吸塵機，特設「一機三用」轉換機身模式，加上符合人體工學的貼心設計，滿足用家需要。用家只要輕鬆調節主機的上下位置，便能輕易轉換吸塵機的清潔模式，分別為掛牆式、可自行站立的座地式及手提式。

掛牆式

清潔難以觸及的地方時，用家可選擇以掛牆式將吸塵機的主機置於頂部，輕鬆清潔天花角落和傢具下方，使用後可把吸麈機掛在簡潔的牆壁托架。

座地式

而可自行站立的座地式則將主機放於靠近地面的位置，配合Multi Floor XXL特闊電動吸頭，使吸塵機的重力大大減少，能快速清潔大面積空間的同時，手部亦不易感到疲勞。

智能地板感應功能

由硬地板轉到地毯時，Triflex HX1 內置的智能地板感應功能將自動轉換模式，吸力會增強，方便深層清潔。

手提式

若要快速清潔平面空間或汽車座椅的縫隙，手提式則能方便快捷地清理灰塵碎屑。用家也可配合不同的吸頭使用，達至最理想的吸塵效果。

電池耐用

若存放吸塵機的地方沒有電源插座，用家更可拆下電池單獨或以充電器底座分開充電。此外，Miele 採用VARTA鋰離子電池，令Triflex HX1吸力更長久高效。

經測試電池即使使用 5 年（約 400 次充電），仍保持8成全新使用時的狀態。電池內配備7個高性能電池組件，每次充電可提供長達60分鐘清潔時間。

三重過濾設計

Miele Triflex HX1 採用三重過濾設計，吸塵同時，排出空氣衛生潔淨。三重過濾設計能鎖住 99.999 % 的微塵及致敏原，令吸塵機排出的空氣比室內原有的更為潔淨， 讓敏感人士遠離塵埃、花粉、致敏原。

輕易清理集塵箱

當集塵箱已滿，Twist2open功能可減少用家與灰塵的接觸，只需輕鬆一扭就能打開容器，不費吹灰之力便將塵埃傾倒。

Miele Triflex HX1 於 Miele 旗艦店、網上商店及各大指定零售點有售，建議零售價為：

Triflex HX1 White：港幣 5,388 元

Triflex HX1 Cat&Dog：港幣 6,688 元

Triflex HX1 Pro：港幣 7,788 元

查詢： 2610 1025

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責任編輯：王芷瑩