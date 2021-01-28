【酒店優惠】歷山酒店推6個新年餐飲優惠　賀年盆菜人均$275起包16款矜貴食材【附更多優惠詳情】

▲ 歷山酒店推6個新年餐飲優惠。（圖片由酒店提供）

農曆新年快到，歷山酒店推出一系列賀年餐飲優惠，當中包括以紅燒元蹄、澳洲原隻鮑魚花膠等矜貴食材入饌的賀年盆菜，亦有不同特色賀年糕點。另外，酒店下午茶及自助餐亦推出不同優惠。

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優惠一：82折鴻運亨通賀年盆菜早鳥優惠

歷山酒店最新推出2至8位用的「鴻運亨通賀年盆菜」，而2人盆菜亦可選舉在酒店堂食，與摯愛歡度農曆新年。

「鴻運亨通賀年盆菜」選用共16款矜貴食材，包括紅燒元蹄、澳洲原隻鮑魚、花膠、香煎金蠔、鵝掌、豉油皇大虎蝦、香煎帶子、貴妃雞、燒腩仔、上等竹笙、花菇、枝竹、白蘿蔔、蓮藕、豆卜及旺菜等。

由即日起至2月8日或之前預購，可於指定網站以優惠價預訂盆菜。

鴻運亨通賀年盆菜 優惠價 原價 2位用 $562 $688 4位用 $1,138 $1,388 6位用 $1,708 $2,088 8位用 $2,198 $2,688

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

優惠二：8折早鳥優惠率先訂購農曆新年禮饌

酒店推出兩款獨特創新的日本舞茸臘味南瓜糕及金箔黑糖椰汁年糕，由即日起至2021年2月8日於網上訂購，即可享8折優惠價。

日本舞茸臘味南瓜糕 (900克) 早鳥價$268 (原價$338)

金箔黑糖椰汁年糕 (900克) 早鳥優惠$188 (原價$238)

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

優惠三：8折維多利亞臻味下午茶套餐

由即日起至2月28日，現凡於網上預購即享逾8折優惠品嘗維多利亞臻味下午茶套餐，總共12款特色鹹甜點配TWG茗茶或即磨咖啡打造最悠閒下午時光。

價錢：（星期一至五） $241/位 (原價$295/位)，星期六、日及公眾假期 $ 255/位 (原價$295/位)

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

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優惠四：維多利亞宮廷半自助午餐網上優惠

由即日起至3月31日，現於網上可以優惠價格預購維多利亞宮廷半自助午餐。半自助午餐包括每人一客的日式刺身和新鮮即開生蠔，以及一道主菜，例如炭燒肉眼扒配紅酒汁、三文魚扒配檸檬忌廉汁、和牛芝士漢堡包或瑪嘉烈薄餅等等。

價錢：（星期一至五）成人 $260起 (原價 $317) ， 兒童 (4-11歲) $196起 (原價 $240)

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

優惠五：假日 Brunch自助餐 每人$407起

由即日起至3月31日，歷山酒店推出假日Brunch自助餐優惠，現於Togetda網上預訂可以優惠價訂購假日 Brunch自助餐。每位$407起即可盡享即開新鮮美國生蠔、凍熟藍蝦及慢燒特級牛肉眼等美食。

價錢：（星期六，日及公眾假期）成人 $407起 (原價 $471)，兒童 (4-11歲) $312起 (原價 $361)

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

優惠六：85折優惠網上預訂歷山酒店精美特色蛋榚

歷山酒店推出五款特色蛋糕網上預訂85折優惠，五款蛋榚分別為草莓慕絲蛋糕、焦糖白朱古力慕絲蛋糕、紫薯忌廉蛋糕、芒果慕斯蛋糕及意大利芝士餅。

網上訂購連結：https://bit.ly/3opriPD

電話：3893 2868

同場加映：簡易賀年食譜推介，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩