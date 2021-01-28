【誠品新分店】誠品進駐屯門V city佔地逾8,000呎　設綜合書區+兒童館總藏書量達43,000冊【附開幕優惠】

▲ 誠品正式進駐屯門V city開設全港第6間分店。

誠品正式進駐屯門V city開設全港第6間分店，新店佔地逾8,000呎，內設綜合書區，誠品風格文具館及誠品兒童館，書種涵蓋面向廣闊，總藏書量高達43,000冊，為大家推介不同區域的特色。

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新店設計特色

店內空間設計揉合美學與光影，綜合書區設有全長近35米的閱讀長廊，配以天花蜿蜒的格柵設計，呈現出自由流動的概念；而書區末端超過20米闊的落地大玻璃引入和煦陽光，營造出極為愜意的閱讀環境。

V city新店限定【打開這扇窗，世界從此不一樣】

《打開這扇窗，世界從此不一樣》主題展以哲學、文學、社會、歷史、心理等多個不同類別的書籍，讓你從過去到將來、從自我到社會，無邊界的窺探世界。

誠品兒童館

誠品兒童館從設計以至書籍及益智玩教具的選擇，均以激發兒童無盡探索力與想像力為主，兒童館天花上的Infinity Rainbow 鐵軌火車裝置不單象徵着小朋友所擁有的多元無限創意想像，更表達出「流動探索」的意象。

館內設有約6,000種兒童讀物及近1,000款益智玩教具，精心經營六至十二歲的兒童讀物。而在書籍的選擇上，更挑選出多本「生命教育」及「情緒發展」類別的讀物。

誠品風格文具館

新店進一步擴大事務品類文具的比例，首次引入以極簡美感搭配高度實用性見稱、靠細節及品質風靡日本文具圈的東京文具及事務用品品牌Delfonics。除此之外，文具館職人更提供貼心專業的創意包裝服務，提供不同的送禮選擇。

期間限定禮品角：eslite café品味咖啡與生活

eslite café以深木紋格調為主調，襯上鮮花及綠色植物，空間寧靜而舒適。

eslite café亦開賣誠品首次引入、日本唯一擁有工廠的耐熱玻璃製造商——Hario的產品，利用耐熱玻璃的特性及發揮製造化學產品所培養出來的玻璃加工技術，開始製作虹吸式咖啡壺。

新店優惠

為慶祝開幕，新店於1月26日（二）至1月31日推出不同優惠，包括單筆折實消費滿HK$300，即可獲贈HK$100現金券；凡購買兒童讀物或玩教具商品滿HK$200，即可獲贈 hellorabbit & fox notebook 乙本。

此外，新申辦白卡會員並綁定誠品人手機程式，即可獲得HK$20電子劵乙張，於優惠期間在店內每消費滿HK$150即可使用乙張。而非會員或白卡會員只需單筆消費滿HK$800（原須消費滿HK$1,500），即可申辦金卡會員。

誠品屯門分店詳情

地址： 屯門V city MTR層M-6&7號舖

電話： 3419 1016

營業時間： 星期一至星期五上午11時至下午9時；星期六 、星期日及公眾假期上午10時半至下午9時半

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責任編輯：王芷瑩