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【齊心抗疫】香港甲一籃球員疫情下收入大減　憑歌勉勵同行：一起面對艱難

休閒消費 17:39 2021/02/08

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甲一籃球員吳嘉軒憑歌《We Are The One》為同行打氣，希望一起渡過難關，期待重返球場的一天。

新冠肺炎疫情已持續一年多，不少行業大受打擊，以運動員為例，隨著賽事延期，運動場關閉，很多運動員的收入大大減少，無奈轉行做外賣員或地盤工人，甲一籃球員吳嘉軒憑歌《We Are The One》為同行打氣，希望一起渡過難關，期待重返球場的一天。

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以歌為球圈打氣

《We Are The One》本來是2020年3月的亞洲盃外圍賽，香港籃球隊主場的比賽主題曲，可是當時疫情爆發嚴重，賽事被取消，歌曲發佈日遙遙無期，吳嘉軒想籍此歌團結整個球圈，不要放棄，約定大家疫情後重返球場！

不要忘記香港有一班等球場重開的球員！

《We Are The One》由羅善行和鄭汝森監製，鄭汝森作曲，一毫子填詞，再由對唱歌同樣充滿熱誠的吳嘉軒主唱，歌詞正面，振奮人心，散發著團結的力量。

「敗了未沉迷內耗 仍然同步 憑力氣勾勒著命途」、「唯獨有您 我再拼命抵擋 唯獨有您 我再拼命抵擋 沿路挫折滿佈 戰意更高」除了鼓勵大家在比賽堅持不放棄，現在猶如有更深的意義，面對疫情，大家陪著大家面對，一定會跨過難關。

球員零收入無奈轉行

25歲的甲一籃球員吳嘉軒的球員的生活亦受到影響，他2年前畢業後做空中服務員，同時兼顧籃球訓練、比賽及教波。疫情至今，他雖然沒有因航班減少而在裁員潮被解僱，但收入大不如前，約每月1萬元左右，而教波方面，則零收入。

他表示至球場關閉，其他球員無法教班及訓練，經歷零收入，無奈轉行維生。有的做外賣員、有的做地盤扎鐵工人，有的重返校園讀書，有的老將（年齡約39至40的籃球員）選擇提早退隊。

吳嘉軒指即使球員們為生計暫時改變計劃，但他們都會繼續做運動，保持身體最佳狀態，自強不息，等待球圈重新運作。

同場加映：簡易賀年食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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