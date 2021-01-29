【牛年2021】迪士尼推新年美食玩樂體驗　首推外賣賀年盆菜＋半價節日商品【附商品詳情】

▲ 迪士尼推新年美食玩樂體驗。（圖片由迪士尼提供）

農曆新年及情人節快到，適逢屯門至赤鱲角連接路通車，香港迪士尼樂園度假區酒店推出一系列「食、買、小旅行」體驗，大家可和心愛的迪士尼角色享受夢幻節日氣氛，TOPick為大家精選不同的美食及商品。

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美食推介

「金牛迎春賀年盆菜」外賣

晶荷軒首次推出「金牛迎春賀年盆菜」外賣，盆菜加入紅燒鮑魚，鮑汁海參和原粒瑤柱脯等多款上乘食材。凡購買「金牛迎春賀年盆菜」的賓客更可獲得 15 周年主題的筷子兩對。而於 2 月 5 日前預訂及付款，更可獲贈自家製醬料一樽。(每日限量發售。數量有限，售完即止。)

「香茗佳餚」茶宴 - 晶荷軒

全新「香茗佳餚」茶宴以工夫茶搭配精緻點心，過程中有專人分享品茶樂趣，適合期待慢活，喜歡賞茶的大家。

賀年必食意頭佳餚 - 酒店餐廳

晶荷軒推出「錦繡豐年晚市套餐」包含多款寓意好運的新春菜式，包括取名「錦繡耀紅袍」的乳豬燒味拼盤，以及「龍皇獻瑞來」的川椒百合炒蝦球等。此外，香港迪士尼樂園酒店和迪士尼探索家度假酒店的多間餐廳也有多款好味道又好意頭的賀年佳餚。

商品推介

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逾50款全新獨家賀年商品

香港迪士尼推出超過50款全新獨家賀年商品，部分新春主題商品更以半價發售，大家會見到換上新年服飾的米奇與一班迪士尼朋友，以及牛年主角米妮的好友母牛克拉貝兒(Clarabelle Cow)。而迪士尼主題的揮春、利是封以及新春主題的曲奇、糖果禮盒等多款應節商品更是迪士尼粉絲必購之選。

'Olu Mel 首次以賀年造型登場

粉絲亦不容錯過換上新春服裝登場的 Duffy 與好友系列，當中的 'Olu Mel 更是首次以賀年造型推出主題商品！

nuiMOs 全新喜迎牛年服飾

全新推出的應節中式唐裝以及福牛主題 nuiMOs 服飾，讓你的 nuiMOs 在新春中特別耀眼。

全新新春系列主題商品，除了於香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」發售，賓客亦可於銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」選購，或於 「迪士尼佳節禮贈預訂」 網上平台預訂。而位於香港國際機場一號客運大樓 (非禁區) 的商店亦將於 2 月 1 至 11 日 (星期一至五) 營業。

同場加映：簡易賀年食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩