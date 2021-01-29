【酒店優惠2021】歷山酒店推開幕豪華住宿連餐飲禮遇　網上優惠人均$544起玩足29小時

▲ 歷山酒店優先推出開幕住宿優惠連餐飲禮遇。(圖片由歷山酒店提供)

為慶祝主打歐洲王室宮廷風的歷山酒店於2021年春季開幕，由3月16日起至6月30日，酒店將推出開幕住宿優惠連餐飲禮遇，於網上訂購更尊享優惠，包括29小時入住維多利亞歐式經典城景客房連雙人早餐及維多利亞臻味下午茶，及29小時入住維多利亞歐式經典城景客房豪華住宿體驗連早餐，及加送浪漫二人房內晚餐，飽嚐共5道中/西式精緻美饌，讓受疫情所困的香港人可以盡情享受歐式豪華Staycation，體驗高級住宿服務及環球美食。

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限時優惠一：

由2月7日起至6月30日現凡於網上預購即可以低至$1087入住維多利亞歐式經典城景客房連雙人早餐及維多利亞臻味下午茶，玩足29小時。

維多利亞臻味下午茶套餐總共12款特色鹹甜點配茗茶，包括﹕蟹肉沙律酪梨醬慕配牛油軟包、煙三文魚香葱忌廉芝士三文治、鵝肝慕絲及黑松露 醬配格餅、煙肉洋葱蛋酥配原隻鮑魚、香煎虎蝦配車厘茄、巴馬火腿奶酪牛角包。甜點包括﹕法式可麗餅配新鮮芒果及精製忌廉、藍莓芝士蛋糕、法式焦糖燉蛋、榛子朱古力蛋糕、意式雜莓奶凍、英式牛油鬆餅配草莓果醬及英式奶油，品嘗各款精緻茶點之外，更可自選TWG高級茗茶或即磨咖啡，實是打卡必選！

訂購詳情：

價錢：星期一至五 $1087；星期六、日及公眾假期 $1,417

網上訂購連結：【按此】

優惠期：由2021年3月16日至2021年6月30日

限時優惠二：

由3月1日起至6月30日現凡於網上預購，即可以低至 $1307入住入住維多利亞歐式經典城景客房連雙人早餐及加送甜密放閃二人房內晚餐，盡情體驗非凡食住玩29小時。

甜密放閃二人房內晚餐中或西式套餐可供選擇，共4道精緻美饌，西式套餐包括吞拿魚他他配香檸黑醋汁、龍蝦湯、慢煮三文魚扒配蘆筍及粟米蓉或燴澳洲和牛面頰配野菌意大利飯、芒果拿破崙及咖 啡或茶(當日菜式按食材供應而定)；中式套餐包括牛肝菌海螺燉雞湯、蜜椒爆炒和牛粒或香煎沙巴蠆球拌泰國蘆筍、白飯、蛋白杏仁茶及中國茗茶(當日菜式按食材供應而定)。

訂購詳情：

價錢：星期一至五及日 $1307，星期六、公眾假期及假期前夕$1637

網上訂購連結：【按此】

優惠期：由2021年3月16日至2021年6月30日為止

同場加映：簡易農曆新年食譜，即睇【下一頁】

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責任編緝：張懿慧