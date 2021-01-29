【藝術Cafe】CURATOR推藝術和風下午茶　融合村上隆+草間彌生+奈良美智設計特色美食

▲ CURATOR將於2月1日至4月1日推出「藝術和風」下午茶。（圖片由餐廳提供）

主打融合藝術元素及與不同藝術家合作的CURATOR將於2月1日至4月1日推出「藝術和風」下午茶，聚焦村上隆、草間彌生、奈良美智等當代藝術家，由日本食材、豐富色調、精緻擺盤都向大師作品致敬。除了美食，推出精緻的周邊商品。

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是次下午茶將日和飲食文化和藝術結合，以別具心裁的方式呈現，擺盤以三位藝術大師的標誌性作品為靈感，每道材加入至少3-4種日本食材原素入饌，餐具亦會使用日本當地取材製造的，用全新的詮釋方式把日本傳統的茶道文化變調。

草間彌生

下午茶先由擺盤著手三位日本藝術家的標誌性作品呈上，日本國寶級前衛藝術家草間彌生，以獨特美學持續創作，尤以圓點為主題的繪畫與立體作品等為人熟悉，成就了席捲全球的「草間美學」。

村上隆

而在時尚、藝術及潮流圈都極具知名度的村上隆，作品為通俗文化與高雅藝術的結合找到了溝通的橋梁，訴說藝術家的人生哲學：「生活再辛苦，總要笑著面對」。

奈良美智

日本藝術家奈良美智憑著卡通似的憂鬱兒童畫作而聞名，外形可愛的人物內裡卻一點也不簡單，透過將天真無邪的小孩配上憤世嫉俗的表情或格格不入的物件，反思宗教和哲學的重要議題。

「藝術和風」味遊日本

下午茶加入日本食材原素入饌，擺盤宛如藝術作品般色彩繽紛，美食包括蒜香扒鮮蝦配唐辛子及蜜餞味噌醬、烤糯米釀雞翼配日本照燒汁及水牛芝士、煙熏三文魚配日本山葵芥末蛋黃醬三文治、法式馬卡龍配小紅莓乾及抹茶醬汁、經典迷你柚子蜜糖蘋果丹麥酥皮餅及迷你榛子醬窩夫餅配士多啤梨及烤棉花糖

當中蒜香扒鮮蝦配唐辛子及蜜餞味噌醬將辛辣刺激的唐辛子帶到鮮甜嫩滑、充滿蒜香的蝦球中，一口即可品嚐到唐辛子、濃香鮮蝦味及蜜餞味噌醬三重滋味。

CURATOR全新限定「藝術和式」下午茶

供應期：2月1日至4月1日星期一至五3pm-6pm

價錢：HK$258／位（兩位起、包括指定飲品 2 杯、另設加一服務費）

地址: 尖沙咀梳⼠巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 MUSEA B113C 號舖

電話: 2117 1066

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責任編輯：王芷瑩