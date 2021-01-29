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【酒店優惠】六國酒店牛年+情人節Staycation　首創Roomakase 4小時房內任食放題兼住宿每人$539【內附訂購連結】

休閒消費 14:18 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

情人節期間可免費升級情人節套餐（酒店提供）

疫情影響下，香港的酒店繼續推出Staycation優惠，讓大家能輕輕鬆鬆度過農曆新年及情人節。灣仔六國酒店更特別推出全港首創的「Roomakase」，讓住客在房間內安心任食日式放題連Staycation。

4小時日式放題是全港首創（酒店提供）

優惠1︰4小時日式放題連Staycation（每位低至$539）

酒店由即日起至2月28日推出【冬‧瀛‧晚市放題】X【海膽醬芝士焗龍蝦‧威靈頓牛柳】4小時放題，連入住高級客房1晚，周日至五只需$1,078，周六則$1,188。

套餐包括︰

  • 超過60款放題日式美食
  • 每位住客獲送1份海膽醬芝士焗龍蝦﹑威靈頓牛柳及紫薯拿破崙蛋糕
  • 成人額外享雞尾酒1杯
  • 無限量供應汽水果汁。 

另於2月12日至15日期間入住，可享新年或情人節限定的主題住宿優惠，包4小時放題及入住高級客房1晚，並分別享有免費客房節日佈置、財神爺派利是﹑雞尾酒升級做白酒及任點額外8款賀年美食等。

 

農曆新年期間更有任食賀年菜（酒店提供）

預訂情人節主題的住客，4小時放題更可免費升級至粵軒的情人節心心相印或精採海鮮套餐，附送的「海膽醬芝士焗龍蝦X威靈頓牛柳」亦可免費升級為心型威靈頓牛柳。

情人節期間可免費升級情人節套餐（酒店提供）

新年主題：$1,518（2月12-15日）
情人節主題：$1,760（2月14日）、$1,595（2月12、13、15日）

網上訂購：http://bit.ly/3910GzS 

酒店房會以情人節主題布置（酒店提供）

優惠2︰4折嚐海鮮+25小時住宿體驗

酒店更推出【嚐海鮮住宿】X【波士頓龍蝦．大連生鮑魚．蒸元貝】二人12道菜盛宴，以及入住高級客房1晚，周一至周日$3,300，由即日起至2月28日於網上訂購更可享低至4折優惠，只需$1,298。

套餐包括︰

  • 二人用粵軒12道菜式，包括有上湯焗波士頓龍蝦、陳皮蒸大連生鮑魚等
  • 延遲退房時間至翌日下午3時

網上訂購：http://bit.ly/3910GzS 

香港六國酒店
地址：香港灣仔告士打道72號

記者︰黃依情

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