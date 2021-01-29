【飲食速報】東海堂推出人氣日本北海道布丁芝士蛋糕 網上大熱兩種食法口感夠滑溜 休閒消費 14:35 2021/01/29 分享： 熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 ▲ arome東海堂推出日本網上大熱北海道布丁芝士蛋糕$108（東海堂提供） arome東海堂不時會推出近期日本東京或網上流行的人氣糕點，最新登場就有北海道布丁芝士蛋糕，更有兩種食法，讓大家「冇得飛」的情況下，也能品嘗到日式滋味。 全新北海道布丁芝士蛋糕選用北海道直送的忌廉芝士，配上濃郁呍呢嗱籽及檸檬，口感猶如豆腐香濃軟滑，更帶幾分檸檬的清新酸甜。 蛋糕更有雙重食法，可於冷藏後的半解凍狀態（4°C 以下）或完全解凍（4-10°C）後享用，同樣美味。 記者︰黃依情 相關文章 【酒店優惠】六國酒店牛年+情人節Staycation 首創Roomakase 4小時房內任食放題兼住宿每人$539【內附訂購連結】 今日 14:18 【酒店優惠】六國酒店牛年+情人節Staycation 首創Roomakase 4小時房內任食放題兼住宿每人$539【內附訂購連結】 【酒店優惠】尖沙咀Holiday Inn推出農曆年及情人節Staycation 下午茶點心任食連住宿$888起【內附訂房連結】 15:31 2021/01/27 【酒店優惠】尖沙咀Holiday Inn推出農曆年及情人節Staycation 下午茶點心任食連住宿$888起【內附訂房連結】 【2021農曆新年】日本50年甜點品牌YOKU MOKU推出牛年禮盒 新口味茶味曲奇+港日限定熊貓雪茄蛋卷 12:39 2021/01/20 【2021農曆新年】日本50年甜點品牌YOKU MOKU推出牛年禮盒 新口味茶味曲奇+港日限定熊貓雪茄蛋卷 飲食資訊 著數優惠 飲食優惠 美心 蛋糕 檸檬 北海道 日本 東京