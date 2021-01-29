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【飲食速報】東海堂推出人氣日本北海道布丁芝士蛋糕　網上大熱兩種食法口感夠滑溜

休閒消費 14:35 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

arome東海堂推出日本網上大熱北海道布丁芝士蛋糕$108（東海堂提供）

arome東海堂不時會推出近期日本東京或網上流行的人氣糕點，最新登場就有北海道布丁芝士蛋糕，更有兩種食法，讓大家「冇得飛」的情況下，也能品嘗到日式滋味。

全新北海道布丁芝士蛋糕選用北海道直送的忌廉芝士，配上濃郁呍呢嗱籽及檸檬，口感猶如豆腐香濃軟滑，更帶幾分檸檬的清新酸甜。

蛋糕更有雙重食法，可於冷藏後的半解凍狀態（4°C 以下）或完全解凍（4-10°C）後享用，同樣美味。

記者︰黃依情

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