【2021農曆新年】OSIM新春限定優惠　按摩椅勁減早買可享額外折扣

▲ OSIM「8變小天后升級版」推出深紅和粉紅兩款新色迎新春，另更增設多功能茶几和USB充電插頭，非常方便。（OSIM提供）

農曆新年還有兩個多星期就到，新年新開始，大家有甚麼展望？常常忙於工作的都市人，或多或少都背負着大大小小的勞損痛症，經過抗疫難忘的一年，身體健康更受重視，不妨趁此時入手心儀的按摩產品，新一年好好關顧自己的身體，與痠痛和疲勞講再見。

由即日起至2月21日，OSIM多款產品都推出限定新春優惠，部分產品愈早購買更可額外享有早鳥折扣。不同產品針對紓緩和處理頭部、肩頸、上下半身等位置，選定心水產品後，回家即可享用一場深層按摩體驗，恢復精神，翌日又能充滿能量。

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5大優惠產品推介

1.「8變小天后升級版」

一向甚受歡迎的按摩梳化增設深紅和粉紅色，色調襯足新正頭。只闊2呎多的椅身適合放置於蝸居，非常慳位。升級版更增設多功能茶几和兩個USB充電插頭，不只按摩椅，以此用作梳化、美容椅、工作椅都可。

背和腳部的按摩器都可獨立運作，足部按摩器亦可完美收納於按摩椅下。備有子母球按摩科技，針對常見的肩頸、上背和腰部的痛症問題，6種按摩模式可任意切換，早買可享額外早鳥折扣優惠。（優惠價$13,888／原價$15,888）

2.uDream 5感按摩椅

5感按摩椅關顧視、聽、嗅、味和觸覺5個身體感官，配上生物傳感器測量用家的身體緊張度，以心率、呼吸頻率等做分析，繼而依據結果調配合適的紓壓模式。如4手Pro同時間進行身體上、下半部按摩，V手Pro針對紓緩肩頸繃緊等等，另有智能香薰裝置提供鎮靜香薰療法，以及調整意境光顏色幫助放鬆等等。

5感按摩椅可全方位提升按摩體驗，亦備有種按摩模式可調校。即日起至2月21日購買除了可享7000元現金回贈，早買更有額外早鳥折扣優惠。（優惠價$52,800／原價$59,800）

3.智能按摩皇冠

港人工作壓力大，也常常加班工作，過度勞碌傷神往往都會反映於頭上，易出現頭痛、眼睛疲勞等等。OSIM全新的智能按摩皇冠結合頭皮按壓、氣壓按摩、眼部按摩、按摩珠子等手法，針對頭部和眼部作出紓緩，鬆解緊繃的壓力和精神緊張。

皇冠更具備人性化的指壓穴位按摩，可模擬按摩師的按壓技巧做穴位按摩，位置、溫度、力度都可自選。配上6合1全方位頭部按摩體驗，按的同時更可聽放鬆音樂，痠痛疲勞隨之一一緩解。（優惠價$2,930／原價$2,980）

4.uDivine V V手天王

V手天王有多色可選擇，繽紛色調十分吸睛。除了外形繽紛，功能和設計亦是一大亮點。體積小而功能全面，例如智能肩部位置探測感應器，可在每次按摩之前測量用家的身形，以配合更精準的按摩程式。

另有V形夾膊與720度按摩球，前者可使按摩動作更加細緻，「摙」走肩頸部位的深層痠痛，後者則因升級版的按摩球身更圓大，更能貼近身體曲而轉動，按摩體驗更佳。現時除了優惠價，早買更有額外早鳥折扣優惠。（優惠價$22,088／原價$33,888）

5.uGlow 美容產品系列

今年農曆新年期間正值情人節，若要及早選定心水禮物給另一半，OSIM首次推出的uGlow 美容產品系列或是好選擇。一套4件的產品包括聲波潔面器、美顏離子導入機、亮眼筆和美顏保濕機，由潔面、護膚、按摩到保濕都一應俱全，簡單4個步驟就保護皮膚。

先用聲波潔面器震走表層皮膚的污垢和油脂，其後即可用導入機將精華注入肌膚。更吸引的是亮眼筆和保濕機都屬便攜設計，保濕機猶如乾粉盒般輕巧，外出使用十分方便，可隨時隨地為肌膚補水。（優惠價$1,880／原價$3,416）

記者：Panda