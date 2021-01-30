【紓緩經痛】中醫按4種體質推介茶飲紓緩經痛　經血有血塊腹痛可飲枸杞玫瑰花茶【附做法】

▲ 中醫按4種體質推介茶飲紓緩經痛

不少女性也受經痛問題困擾，部份人經血有血塊，甚至痛至面青唇白。註冊中醫師黃頴芝在其facebook專頁按4種體質的狀況，為女生推介茶飲，有助紓緩經痛不適症狀。

1. 氣滯血瘀（特徵：乳房脹痛、經血暗有血塊、小腹脹痛）

陳皮茉莉花茶：陳皮6g、茉莉花6g

枸杞玫瑰花茶：玫瑰花3-5朵、杞子6g

功效：疏肝理氣

做法：加熱水浸泡10-15分鐘，水溫適宜則可飲用

注意：不宜飲用過多或過濃，1至2杯即可；可於經前一星期開始飲用。蠶豆症（G6PD）患者、孕婦忌服。

2. 寒濕凝滯（特徵：小腹冷痛、熱敷痛減、經色暗有血塊）

紅糖薑茶：生薑3-5片、適量紅糖

功效：暖宮散寒

做法：先將薑片加水煮至沸騰，再用小火煮約10分鐘，之後再加適量紅糖，暖服。或直接用熱水焗服，但小腹冷痛甚者，建議煮薑茶較好。

注意：陰虛、實熱者忌服。孕婦請先諮詢註冊中醫。

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3. 氣血虛弱（特徵：經後小腹隱痛、經色淡量少質稀）

紅棗黨參茶：紅棗去核4-5粒、黨參10g

桂圓枸杞茶：桂圓10g、杞子6g

功效：補氣益血

做法：加熱水浸泡10-15分鐘，水溫適宜則可飲用

注意：舌苔厚膩、感冒、陰虛、實熱忌服。孕婦請先諮詢註冊中醫。

4. 血熱瘀結（特徵：小腹灼痛、身熱/腹部發熱、經色深紅有塊）

洋甘菊花茶：洋甘菊5g、蜜糖適量

金盞花茶：金盞花5g、蜜糖適量

功效：清熱解毒

做法：加熱水浸泡10-15分鐘，飲用時可加適量蜜糖

注意：脾胃虛寒、腹瀉者及孕婦不宜。

內容獲註冊中醫師黃頴芝授權轉載

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責任編輯：黃泳欣