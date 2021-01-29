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【牛年2021】聖安娜推逾10款賀年糕點及禮盒　黃金糕+蘿蔔糕+限量椰汁白年糕人氣之選

休閒消費 19:00 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

聖安娜推逾10款賀年糕點及禮盒，選擇繁多。（圖片由聖安娜提供）

新春喜慶少不了應節糕點，聖安娜餅屋推出一系列賀年特色糕點及禮盒，揉合矜貴、傳統和嶄新的口味，送禮自享皆適宜！為大家介紹不同款式的禮盒。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +9
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必吃皇牌：獨門秘製「黃金糕」及足料厚切「蘿蔔糕」

「尊貴黃金糕」由聖安娜率先引入，配合獨家改良配方製成。糕身條紋節節向上，象徵步步高升，並以黃金為名，意頭極佳，是慶賀新春之節慶糕品應節選擇。最佳烹調方法是先蒸3-5分鐘後再煎，即有外脆內軟的滋味。

「瑤柱蘿蔔糕」以新鮮蘿蔔厚切成8mm x 8mm條狀，蘿蔔份量十足，絕無添加味精，原汁原味。微煎後的蘿蔔糕帶酥脆外層，每一口都能咀嚼到香甜鮮味。另加入極級瑤柱臘味提香，啖啖真材實料。

限量新品「至尊椰汁白年糕」

另外，今年限量推出「至尊椰汁白年糕」，選用印尼椰汁製作，濃濃椰汁香，香滑軟糯。

除了以上主打賀年糕品外，聖安娜推出了一系列經典口味，包括「至尊年糕」、「至尊奶黃糕」、「瑤柱芋頭糕」、「富貴棗皇糕」、「桂花紅荳軟心年糕」及「至尊馬蹄糕」，種類繁多。

三款精選賀年糕品配搭禮盒

聖安娜餅屋還備有三款精選賀年糕品配搭的禮盒：「金裝賀年糕品禮盒」、「極品賀年糕品禮盒」、「尊貴賀年糕品禮盒」，可組合不同款式的糕點，更添新年氣氛。

西式賀年禮盒

今個農曆新年，聖安娜餅屋還推出多款西式賀年禮盒，為大家提供更多賀年送禮選擇，例如「法式蝴蝶酥禮盒」、「牛油曲奇禮盒」及充滿香港味道的「手工全蛋蛋卷禮盒」。

同場加映：更多賀年食譜，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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