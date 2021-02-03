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【牛年2021】如心廣場辦LINE FRIENDS新春限定展　全港最高7.5米高的巨型音樂盒打卡之選【附打卡位＋商品詳情】

休閒消費 17:39 2021/02/03

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

「BROWN & FRIENDS百花亭」（圖片由商場提供）

牛年快到了！今個新春，如心廣場再次請來人氣BROWN & FRIENDS朋友仔跟大家拜年！設有多個可愛打卡位及主題賀年商品，LINE紛絲勿錯過。

期間限定展

即日起至2月28日，如心廣場舉辦「LINE FRIENDS MEETS NINA MALL幸福花見迎牛年」期間限定展，由位於如心廣場的「LINE FRIENDS幸福花見迎牛年」期間限定店打響頭炮！

點擊大圖即睇商品詳情：

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期間限定展更為大家帶來多款極具本土特色的全新必搶BROWN & FRIENDS香港限定精品，當中最注目的就係全新推出的「BROWN & FRIENDS水晶麻雀」。

另外，「BROWN & FRIENDS迷你巴士模型（新年版）」及「BROWN & FRIENDS 迷你市區的士模型」亦是必買的香港限定新品，都是粉絲們必搶的收藏品！

4大桃花滿滿吉祥打卡熱點

BROWN、CONY、SALLY、CHOCO、BOSS與JAMES再度來臨如心廣場，換上一身賀年新裝，在4大桃花滿滿吉祥打卡熱點同大家一同拜年。

點擊大圖了解多個打卡位：

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同場加映：更多賀年食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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