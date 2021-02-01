【疫情減壓】兵頭花園文青新發現    「邂逅！市中森」動植物公園藝術展亮相

▲ 這竹棚隧道的《尋聲》，由藝術團隊Impromptu Projects 創作，於公園內的噴水池平台花園展出。(相片來源：藝術推廣辦事處)

疫情下不少人選擇親近大自然，俗稱「兵頭花園」的香港動植物公園，近月亦有新搞作，就是藝術推廣辦事處推出「邂逅！市中森」藝術項目，由藝者從公園的歷史、集體回憶、文化想像及自然生態出發，透過不同媒介的藝術創作，最宜作親子打卡遊。

坐落商業中心的香港動植物公園，保存著珍貴的百年古蹟、古樹名木及各種奇花異草，同時也是一些鳥類、哺乳類和爬行類瀕危絕種動物棲息的居所。自1871年正式落成以來，已是城中的名園，遊人在此可與動植物的互動。

▲ 作品：《到香港動植物公園探索香港生態！》 藝術團隊：&dear 作品位置：散落在公園中及稍後開放的動物園區 (相片來源：藝術推廣辦事處)

▲ 作品：《曾經》 藝術家：張康生 作品位置：避雨亭（噴水池平台花園旁）(相片來源：藝術推廣辦事處)

為了發掘更多公園的故事及探索人和自然的關係，藝術推廣辦事處推出了「邂逅！市中森」藝術項目，由17組藝術家／藝術團隊，包括唐納天、陳曦靜、張康生、張惠文、深食、即興項目、葉曉文、李卓媛等，聯同是次藝術項目的策劃夥伴 (影像藝術) 光影作坊及音樂演出夥伴香港創樂團，將從公園的歷史、文化想像及自然保育出發，透過不同媒介的藝術創作，以及在地的創意活動，讓公眾從另一個角度認識香港動植物公園的一切，周末不妨細意探索。

▲ 作品：《情迷島中園》 藝術團隊：深食 作品位置：避雨亭(噴水池 花園平台旁)以及活動形式進行(相片來源：藝術推廣辦事處)

▲ 作品：《移動幽靈》 藝術團隊：梁美萍 作品位置：訪客中心 (相片來源：藝術推廣辦事處)

邂逅！市中森

地址：中環雅賓利道 香港動植物公園

展覽日期：即日至6月30日

入場費：免費

記者︰馮柏偉