【2021情人節】東海堂推日本白草莓情人節蛋糕　粉紅小熊造型攻陷愛侶心【內附連結】

▲ 情人節期間，東海堂推出這款日本白草莓慕絲蛋糕，賣相精緻。(被訪者提供)

情人節將至，arome東海堂推出「愛してる！ LOVE物語」情人節蛋糕系列，以日本直送珍罕限量白草莓，製作成全新的日本白草莓慕絲蛋糕，喻意摰愛在心中那唯一崇高的地位。

被譽為日本草莓界珍貴之最的白草莓，產量珍稀，高貴雪白外表中透出淡粉嫩色澤，亮麗的外觀下蘊藏比一般草莓更高的甜度，且清甜而不膩，口感水潤多汁，散發迷人清幽果香。

▲ 蛋糕內層以呍呢嗱慕絲，包裹著粉紅海綿蛋糕，味道充滿層次感。(被訪者提供)

這款日本白草莓慕絲蛋糕，擁有可愛粉紅小熊造型，雙手捧著原粒日本白草莓，於粉紅、綠色及粉橙忌廉手工唧花內綻放，相當精緻。

蛋糕內層以呍呢嗱慕絲包裹著粉紅海綿蛋糕，鬆軟綿密，配上清香甜蜜的草莓果凍及草莓果醬，啖啖果香瞬間散發於味蕾，十分吸引。

▲ 日本白草莓慕絲蛋糕有專屬盒子，十分精美。(被訪者提供)

蛋糕更有專屬盒子，有可愛小熊手握位及透明窗，加上粉藍色絲帶，為你向摯愛傳遞濃情蜜意！

零售價：339元

備註：2月10日或之前訂購可享85折，價錢為288.2元。恒生enJoy卡 / arome手機App88折 298.4元。恒生信用卡9折305.1元。

另有兩款情人節蛋糕

另有兩款情人節蛋糕，包括日本赤莓白桃慕絲蛋糕(235元)，選用日本赤莓製作，果香滿溢。在高貴心形造型設計之上，別出心裁地添上黑朱古力醬心型鑰匙洞，再配上Loving You字句的心型鑰匙插卡，讓「 Mr. Right」打開你的心房，猶如情人鎖般見證永恆不變的愛情。

▲ 日本赤莓白桃慕絲蛋糕(被訪者提供)

蛋糕夾層間以白桃慕絲配搭粉紅海綿蛋糕，加上絲絲莓香的草莓果凍 ，襯托榛子的脆脆餅底， 讓人再三回味。

另一款是士多啤梨忌廉蛋糕(179元)，以浪漫粉紅及純潔白色忌廉交織出心型蛋糕， 朵朵手工忌廉唧花好比浪漫花束，鋪上草莓、藍莓及銀珠作點綴，既甜蜜又浪漫。

▲ 士多啤梨忌廉蛋糕(被訪者提供)

而蛋糕內裡，有層層相間的粉紅色海綿蛋糕與清新香甜的雜莓果凍，配上草莓脆脆，層層口感豐富，十分吸引。

查詢：2739 1328

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記者：Mabel