【2021情人節】爭鮮迴轉壽司推豐盛御節之饌及御節料理   送情人節手工朱古力

▲ 極上海鮮刺身拼盤 $258 滿滿的盛載著40件高級刺身，包括鮑魚、帶子、八爪魚、三文魚腩等，是性價比極高之選。(餐廳提供)

新春將至，爭鮮迴轉及爭鮮外帶特別推出全新的「御節之饌」及「御節料理」，此外，今年的情人節適逢是大年初三，爭鮮首次與本地朱古力品牌Sayvour 合作，設計了印有爭鮮情人節圖案的手工朱古力禮盒，透過網上遊戲送出20個禮盒給得奬者。

爭鮮迴轉壽司 — 御節之饌

新春期間推出3款期間限定新品「御節之饌」，包括醬燒煙牛肉壽司、焗黃金半殼扇貝及蒜香欖油蠔脆脆，各款$8/件。

▲ 蒜香欖油蠔脆脆 $8 肥美的蠔只以蒜茸、橄欖油調味，放在香脆的蒜茸包上同吃，夠香脆膽。(餐廳提供)

除了3款小食外，爭鮮迴轉亦推出多款宴會式拼盤，供大顆兒享用。當中的花漾海鮮宴會拼盤 ($199)，28件壽司都是以海鮮為食材，包括三文魚腩、油甘魚、紅蝦、帶子、北寄貝、希靈魚、海膽蝦等，是海鮮愛好者的不二之選。火炙盛宴D ($218) 亦是大受歡迎的盛宴之一，37件壽司都是經過烹調的，絶對適合喜愛熟食的朋友。

爭鮮外帶壽司 — 御節料理

有3三款餐盒，包括海鮮拼盤($88)、三文魚盛($72)、珍寶蝦兩味($38)，份量較少，適合小型聚會、三五知己、或情侶享用。如果大顆兒慶祝新年的話，則可選擇各款大型壽司或刺身拼盤，份量十足，必定令眾人捧腹而回！

此外爭鮮外帶還特意推岀5款期間限定新春壽司拼盤和松葉蟹拼盤，特別推介人氣的極上海鮮刺身拼盤($258) 滿滿的盛載著40件高級刺身，包括鮑魚、帶子、八爪魚、三文魚腩等，是性價比極高之選。火炙特選壽司盛($128) 含27件火炙壽司，豐富美味。

▲ 為增添情人節的節日氣氛，爭鮮首次與香港朱古力品牌Sayvour 合作，特別訂製了印有爭鮮情人節圖案的朱古力禮盒。(品牌提供)

爭鮮 x Sayvour 情人節朱古力

為增添情人節的節日氣氛，爭鮮首次與香港朱古力品牌Sayvour 合作，特別訂製了印有爭鮮情人節圖案的朱古力禮盒，並將透過Facebook 遊戲送給20位得奬者，以答謝大家對公司的支持。由即日起，顧客凡購買御節料理系列，更可獲贈Sayvour HK$50現金券一張，希望大家都可以過一個既開心又甜蜜的情人節。

除了送朱古力外，爭鮮亦準備了一系列精美迎春利是封回饋食客！凡於爭鮮迥轉消費滿$100、或爭鮮外帶消費每滿$50即送一套 ，每套有6個，數量有限，送完即止。

▲ 凡於爭鮮迥轉消費滿$100、或爭鮮外帶消費每滿$50即送一套 ，每套有6個。(餐廳提供)

詳情請到官方 Facebook @Sushi Express Hong Kong(爭鮮)和 Instagram @sushiexpresshk

記者：郭秀芳