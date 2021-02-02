【最強繼母】跟「燈箱大王」誕女11年未曾註冊　楊卓娜今年終有婚期：佢成日求婚

▲ 楊卓娜今年內將正式註冊結婚。

靚媽楊卓娜在2009年跟燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然，並一直待兩名繼女視如己出，獲封為「最強繼母」的楊卓娜，卻原來一直未跟楊志翹註冊結婚。今日楊卓娜出席電台訪問，才透露何時會正式結婚。

楊卓娜今日到新城電台受訪，在節目中分享人生體驗、家庭、工作等，楊卓娜坦言自己沒有人生設計，因為：「沒計劃就是最好的計劃，所有事都活在當下。」

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▲ 楊卓娜去年自爆其實一直未正式註冊結婚。

讚親女孝順懂事

至於會否為現時11歲的女兒做人生計劃，楊卓娜指：「女兒的人生是屬於她，我會陪伴她成長頭20年，讓她學不同東西，發掘不同興趣，之後就靠她自己去選擇。」

她又表示，女兒雖然正在青春期，卻沒有反叛，且很獨立，故深得父親寵愛，大讚女兒可愛。

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其實現年43歲的楊卓娜在2009年為有「燈箱大王」之稱的楊志翹誕下一女。因為楊志翹早年喪妻，並遺下兩名女兒，因此楊卓娜連同兩名繼女及親生的女兒在內，成為三女之母。而她對繼女視如己出，彼此相處十分融洽。

不過外界以為楊卓娜與楊志翹早已註冊，但她在去年接受訪問時透露，其實兩人多年來仍未註冊結婚，維繫關係全靠信任。

有意今年註冊結婚

楊卓娜今日（2月2日）向傳媒表示，今年會完成簽紙儀式：「我都有考慮，他經常向我求婚，我們關係好穩陣，大家可以放心。」

她又指知道不少人想二人完成註冊此環節，故她亦希望疫情快過，可以完成未完成的人生環節。

▲ 楊卓娜是好媽媽。（陳家瑩 攝）

羅子溢是「緊張大師」

另外，提到妹妹楊茜堯及妹夫羅子溢的囡囡「小珍珠」，卓娜稱已有2、3月沒見面，因為楊茜堯現在於內地拍劇，且擔心四處走會成帶菌者，不方便接觸小朋友及老人家。

她更大爆妹夫羅子溢是「緊張大師」：「現在由媽媽湊『小珍珠』，我埋去都不行，前日去探她們，羅子溢立即在電話向我說：『戴回口罩，不要同我個女玩那麼埋』。」

楊卓娜希望妹妹及妹夫內地工作完成可回家齊人食團年飯，自己亦可以見一見「小珍珠」。

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