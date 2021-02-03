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疫情無阻海濱施工進度　吳永順目標下半年開放銅鑼灣避風塘東防波堤

社會 08:00 2021/02/03

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灣仔北海濱長廊是地上印上由本地著名插畫家麥雅端創作的「Chocolate Rain」主題作品。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情持續一年有多，本港不少工程進度都受到影響。為了減低對海濱工程的影響，海濱事務委員會已於去年4月開始作出應變，推行網上會議，希望通過工程項目以便如期施工。委員會主席吳永順認為，工程代表眾多工友的生計，故不希望工程進度受阻，同時疫情引證「期間限定」海濱新概念的成功。

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委員會近兩年作出新嘗試，邀請本地藝術家或團體於海濱地段添置「期間限定」藝術作品，其中全新開放的灣仔北海濱長廊路段，不論是地上及圍板，均印上大量由本地著名插畫家麥雅端創作的「Chocolate Rain」主題作品，同時特設以粉紅色為主題的「粉紅通道」，除了令海濱更色彩繽紛，亦可吸引市民和遊客前來「打卡」。

吳永順又透露，該段海濱長廊會陸續加入「公共傢俬設計比賽」的優勝作品，又預計橫跨天后至北角的東岸公園主題區海濱路段，可望於今年第3季開放市民使用。他指，屆時亦會開放銅鑼灣避風塘東防波堤，特意不設任何欄杆，讓市民可以無拘無束欣賞維港景色；亦會展出「維多利亞港」字型藝術裝置設計比賽勝出作品，供遊人觀賞「打卡」。

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記者：陳子謙

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