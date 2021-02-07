【靚太安樂窩】135萬裝修1129呎灣仔豪宅　3房變2房及廚房設L型工作枱增空間感

今集《靚太安樂窩》帶大家參觀灣仔肇輝臺，單位走摩登簡約風格，AT Home Design 室內設計師Ricky透過黑白主調的色彩運用擴大空間感，又改動單位間隔，增加實用性。

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傳統豪宅容易改動間隔

單位實用面積1129平方呎，住有一家三口。雖然單位的樓齡已約46年，但它勝在間隔容易改動，可帶來更大變化，單位除了廚房是主力牆之外，其他房間的磚牆都可以拆。

因此，Ricky把原本三間睡房變成兩間，主人房及客房對調，再設計出工作間及衣帽間，又在廚房加建一個工人房及廁所，令單位空間物盡其用。

單位面積

單位實用面積1129平方呎，包括：

80平方呎廚房、35平方呎工人房連廁所、350平方呎客廳、150平方呎主人房、60平方呎主人房衣帽間、35平方呎套廁、150平方呎睡房、35平方呎客廁、70平方呎露台及30平方呎走廊。

廚房

廚房有一邊牆設有窗口，容易把天然光帶入，加上整個廚房的地版、磚牆、天花，工作枱及吊櫃都以白色為主調，視覺上比較光猛，亦增加空間感。此外，L型工作枱都很方便擺放廚具及食材，為女戶主提供煮食的空間。

客飯廳

因為户主喜歡摩登時尚的設計，所以客飯廳用黑白色調營造對比。Ricky將部分電視牆身拆除，改以灰玻璃間隔設計，令視覺上更通透，加強空間感。

主人房

Ricky把主人房及客房對調，再把本身的第三間睡房磚牆拆掉，部分空間用來設計衣帽間，並以玻璃趟門間隔作分區，一起床便可到衣帽間慢慢襯衫，十分夢幻。

主人房套廁

Ricky指，由於單位前身的客廁在走廊的尾部，不方便訪客使用，既然調動了主人房的位置，索性把原本的客廁變做新主人房的套廁，令整間主人房的規劃更豪華。

主人房套廁在雲石紋設計的基礎上，主色調改為黑色，營造出紓壓的氣氛，鏡櫃旁有雲石紋的層版，可以放化妝品及護膚品等日常用品。

女兒睡房

女兒睡房比主人房較大，因它是原來的主人房間隔，因此，房間不同位置增添了收納空間。

工作間

工作間亦是挪用了原本第三間睡房的空間，間隔修長，L型的工作枱配上白色吊櫃，另一邊工作枱上有層架，擺放戶主的書本，層架亦加了燈條，給人懸浮效果，增強空間感。

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單位這麼具空間感，又改動了間隔，整個工程大約$135萬，包括清拆、泥水、傢俬等等，細項如下：

清拆 $100,000

油漆 $100,000

水電煤 $200,000

泥水 $250,000

木工 $50,000

冷氣 $40,000

鋁質工程 $80,000

傢俬木器 $450,000

其他雜項 $80,000

Ricky指最大挑戰為空間上的配合，他跳出間隔限制，改動了原本間隔，再創造出更多實用的房間，不會浪費空間。

同場加映：裝修好安樂窩，可以輕鬆享受下廚樂。為大家推介簡易賀年食譜，即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩