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明星扮靚︱跟美人魚何泳芍修腰練腹肌　Honey示範Crunch+Sitting Twists【有片】

娛樂 16:27 2021/02/16

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

何泳芍（Honey）親身示範健身動作「Crunch」和「Sitting Twists」。

參加2018年香港小姐入行的何泳芍（Honey），憑TVB節目《3日2夜》及《學是學非》令人留下深刻印象。為一名潛水教練的何泳芍擁有健康膚色及健美身材，有美人魚之稱。

擁有出眾身段的何泳芍，全靠平時熱愛運動，她接受TOPick邀請親自示範兩個健身動作「Crunch」和「Sitting Twists」，教大家如個練出Fit爆線條。

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兩招練腹肌

Honey先示範「Crunch」，她介紹說：「它主要是練腹部中間的位置，可以在瑜珈波上做或睡在地下做也可。」她解釋稱：「手放在頭部，腳的闊度跟肩部的闊度一樣，慢慢地縮緊腹部的肌肉，然後再放鬆。大家可視乎個人能力，每次做3至4組動作，每組做約12下。」

Honey並提醒大家：「記緊背部貼緊地下或瑜珈波，若然背部有空隙的話，那便做得不正確了。」

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之後，Honey示範「Sitting Twists」：「可拿着球來做，而在家中，則可手持水樽或不同重量的球去做，視乎你想的強力有多強。」她指出：「做的時候雙腳疊住，可以貼着地下。甚至是，如果腹部較強的話，可以將腳抬起凌空去做。」

Honey續指：「當球碰到接近地下位置時，從右邊再去左邊，然後再去右邊。視乎個人能力，每次做約3至4組，每組做約30下。」

請一齊睇示範片

場地：Wow Fitness

記者：梁樂欣

同場加映：張明偉專訪

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