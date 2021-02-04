【行政長官答問會】政府研將「起底」刑事化　立法制定劏房租務管制【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥今早在立法會出席行政長官答問會。（陳靜儀攝）

行政長官林鄭月娥今早（4日）在立法會出席行政長官答問會，答問會於上午10時30分至中午12時進行。林鄭月娥表示，本個立法年度會就5天政策向立法會提交草案，包括要求區議員宣誓、引入非本地培訓醫生、制定劏房租務管制、加強舊式樓宇消防安全，以及將「起底」行為刑事化。

【11:15】

林鄭月娥指，有人指港鐵工程問題正是以往立項太多，處理5個鐵路項貝，令港鐵出現管理和工程問題，政府過去3年一直只能「撲火」，所以其施政報告審慎推行4個項目，同意北環線富有策略性，需要加快工程，亦希望古洞站在新發展區開放時已可啟用，政府會繼續督促加快。

【10:55】

林鄭月娥承認，香港市民較其他地區願意接種疫苗的程度為低，冀希望透過政府的工作，包括宣傳及教育、法律效能及方便性，以提高市民接種的信心。詳情即看：【下一頁】

【10:51】

林鄭月娥指，政制及內地事務局與私隱公署正積極推進修定私隱條例工作，包括將「起底」行為刑事罪行，賦權私隱專員在社交平台和網絡移除「起底」內容和作出檢控。政府會爭取在今個立法年度內完成修例草擬工作和提交予立法會審議。

【10:49】

林鄭月娥指，政府會立法加強舊式樓宇的消防安全，賦權消防處和屋宇署代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用。

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【10:47】

政府將立法制定劏房租務管制，林鄭月娥指，經過多月討諭和研究，劏房租務管制工作小組認為政府應就劏房租務實施適當規管，保障基層住戶，亦要平衡業主的權益，工作小姐會爭取3月底前向政府提交報告。

【10:45】

林鄭月娥指，政府決定在今個立法年度向立法會提交醫生註冊修訂條例方案，立法建議有3大重點，包括引入的醫生必須為香港永久性居民、申請人須在認可非本地的醫學院畢業生及獲取當地醫學執業資格，以及最少在公營醫院執業一段較長時間，不可以私人執業，食衞局局長明天會在立法會衞生事務委員會交代。詳情即看：【下一頁】

【10:42】

林鄭月娥指，目前醫管局欠缺660名醫生，而衞生署專為識別幼兒特殊需要兒童智力測驗服務醫生空缺率高達40%，即使兩間本地醫學院過去10多年醫科生學額增加一倍至目前的530個，政府會積極考慮在下一個教資會3年撥款期增加醫科生學額。

【10:40】

林鄭月娥指，政府將立法定明公職人員的宣誓要求，須依法宣誓擁護基本法和效忠香港特別行政區，政府經研究後認為區議員理應屬於須依法宣誓的公職人員，故今次修例落實區議員須宣誓的畏求和安排，其他公職人員會另行處理，政制及內地事務局局長會在農曆新年後提交草案予立法會審議。

【10:35】

在政府人事編制建議方面，林鄭月娥指，經過完成審視後，在今個立法年度只會提交一個司法機構上訴庭法官常額職位，其他首長級常額職位會轉為有時限的編外職位或暫時撤回，即會建議開設20個首長級編外職位，以及保留或重新開設10個首長級編外職位。

【10:32】

林鄭月娥指，立法會內會主席李慧琼最近多次在與政務司司長會議上如實反映政府表現的意見，包括部分局長和官員回答提問時回答「太冗長和太虛」，對此有一定同感，已要求政務司司長作出提點，跟進改善和監督成效。

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記者：陳子謙、曾卓峰