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【酒店下午茶】港威酒店聯乘Somersby推粉紅果香下午茶　2位$568嘆新鮮玫瑰甜點送氣酒

休閒消費 14:13 2021/02/04

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港威酒店聯乘Somersby推出醉人「SOM」動下午茶。（圖片由酒店提供）

港威酒店Three on Canton餐廳與Somersby推出醉人「SOM」動下午茶，除了有一系列粉紅色的美點外，餐廳變身成為Somersby戶外花園，設有園林風韆鞦吊椅及迷人粉紅單車，打卡一流！

下午茶架設計加入乾冰，營造仙氣迫人的效果，猶如置身在仙境園林。在一眾粉紅色的迷人美點中，數款甜品更加入了Somersby Sparkling Rosé，賣相甜美精緻，果香味道清新怡人。

3款主題甜品

3款加入了Somersby Sparkling Rosé的主題甜品包括士多啤梨雲呢嗱撻配玫瑰果醬、自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱及橘子乳酪配玫瑰泡沫。

士多啤梨雲呢嗱撻時特別採用了新鮮的玫瑰花花瓣調製玫瑰果醬，以保持原汁原味；自家製雜莓奶凍配玫瑰啫喱由新鮮的雜莓醬、香滑的意大利奶凍、鮮莓及晶瑩的玫瑰味啫喱組成，甜品層次分明；橘子乳酪配玫瑰泡沫賣相可愛，雜莓白朱古力半圓殼內盛載著柑橘果肉、細滑的乳酪和空氣感十足的玫瑰味泡沫。

其他甜品糕點包括柚子青蘋果白朱古力、紅桑子黑朱古力蛋糕、藍莓芝士餅及提子鬆餅配果醬及奶油忌廉。鹹點包括煙三文魚、去皮車厘茄配水牛芝士、番紅花帶子配椰菜花醬 及芝士番茄蘑菇漢堡，同樣吸引。

送氣酒套裝及驚喜小禮品

客人品嚐下午茶同時，可選配Somersby蘋果酒、咖啡或茶。每位客人更可免費獲贈Somersby Sparkling Rosé 乙支及Somersby酒杯乙隻；用餐期間，賓客凡追蹤Somersby的Instagram帳戶(@Somersby_hk)，即可額外獲贈驚喜小禮品乙份。所有禮品數量有限，送完即止。

醉人「SOM」動下午茶詳情：

供應期：2021年2月5日至6月30日每天下午3時至5時

價錢：港幣568／2位；港幣388／1位（另收加一服務費）

地址 : 尖沙咀廣東道13號海港城港威酒店3樓Three on Canton / Be on Canton

訂座電話 : 2113 7828

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責任編輯：王芷瑩

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