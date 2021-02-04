【迪士尼精品】HKTVmall推出迪士尼新春精品　TSUM TSUM揮春+利是封+新年版咕𠱸$50起

▲ HKTVmall推出迪士尼新春優惠精品。（圖片來源：HKTVmall官網）

農曆新年就到啦！HKTVmall的「迪士尼專區」推出一系列迪士尼新春精品，大家安坐家中都能輕鬆營造新年喜氣的歡樂氣氛。為大家精選一些賀年送禮自用的迪士尼精品，當中包括TSUM TSUM揮春、利是封、Frozen香薰噴霧機等等。

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得意可愛的迪士尼TSUM TSUM通花方形福字揮春，掛在家中型格不過時，還有迪士尼TSUM TSUM利是封，小朋友收到一定開心歡喜。

選擇賀禮的話，可試試山下菓子所推出的迪士尼與彼思系列馬卡龍禮盒，印有迪士尼與彼思角色，趣緻又體面，而且賀年食品可享低至88折優惠。

家品方面，推介幾款最適合冬日使用的Gemini 新出品，包括以「Marvel – Tony Stark」為主題的 2合1恆溫保溫杯連無線充電器，以及幫大家保持室內時刻濕潤的「Disney Frozen II」超聲波香薰噴霧機。

服飾方面更低至69折，有印上迪士尼角色圖案的童裝，以及National Geographic成人時裝，換上新裝拜年就更醒神！

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同場加映：簡易賀年食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩