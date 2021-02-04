【情人節2021】東薈城名店倉聯150個品牌推全年優惠　手袋皮具飾品+美食低至1折

▲ 東薈城名店倉雲集超過150個國際時尚生活品牌，全年為顧客提供低至1折優惠。(圖片由東薈城提供)

一年之中最浪漫的節日非情人節莫屬，東薈城名店倉精選「情人節禮物提案」，聯手場內多個國際知名品牌推出折上折優惠，讓大家以心動價入手優質名牌單品送給心愛的另一半！

一眾品牌如Chloé、Coach、FURLA及MARC JACOBS等均推出低至4折優惠，當中ARTE Madrid的配飾更低至2折。另外，千萬不要錯過情人節的甜品美食，當中i CREMERiA及皇玥已準備好甜蜜餐點及獨家優惠禮盒供選購。

名牌手袋皮具

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Chloé精選一系列時尚單品，現以低至4折發售；FURLA精選粉紅色的手袋及銀包以6折發售；Michael Kors則嚴選多款手袋及皮具，以5折發售，MARC JACOBS亦精選多款搶眼閃亮的小手袋並以低至5折發售。經典品牌Coach亦精選多個以愛心作設計元素的手袋款式，現只以低至4折發售。

潮流飾品配件

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國際珠寶品牌ARTE Madrid融合唯美及時尚的設計，精選配飾提供低至2折優惠；Swarovski帶來一系列最適合情人節禮物的頸鏈並以低至6折發售；而Repetto優雅柔軟的芭蕾舞鞋深受時尚女士追捧，現多款紅粉色系鞋履以低至27折發售。

精選優雅時尚腕錶

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以飛行錶著稱的Breitling及匯聚多個國際腕錶品牌HOUR PASSION現以低至6折發售；Swatch則精選一系列女性手錶以3折發售。

特色精緻甜點

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i CREMERiA特別推出情人節限定甜點，以充滿少女風的日本時令士多啤梨及甜入心的香濃朱古力作主打，是與情人共享甜蜜的最佳選擇。

另外，皇玥提供港式甜食，包括由頂級餅藝大師炮製的鹹蛋黃黃金脆條、原味蛋卷及蝴蝶酥。於推廣期內，除了禮盒買3送1優惠外，於店舖消費滿港幣500元或以上，即可獲得價值港幣98元的「脆曲奇精裝禮盒」一套， 口味隨機 （只限東薈城名店倉分店，優惠至2月28日）。

五、M&M's® 80週年@東薈城名店倉「利是『豆』來」新春推廣活動：「 LOVE」 雕塑藝術裝置及無接觸數碼互動體驗

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由即日起至2月19日期間，東薈城名店倉聯手M&M's®呈獻「利是『豆』來」新春推廣活動！大家可與另一半到訪商場二樓的「豆」趣新春遊樂園新年佈置打卡，參與一系列無接觸數碼互動體驗，包括「豆」笑個人化WhatsApp貼圖及AR擴增實境醒獅賀新歲，FUN享歡樂。

M&M's®「豆」趣新春遊樂園裝置

地點：東薈城名店倉二樓中庭廣場及二樓，鄰近cdf Beauty (275號舖)

日期：即日起至2020年2月19日

時間：每日早上10時至晚上10時

同場加映：簡易賀年食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：張懿慧