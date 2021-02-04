【引入海外醫生】 醫生組織重申海外醫生來港執業不應免試或免評核　醫管局則歡迎任何增加醫護人手方案

▲ 醫管局表示，歡迎任何可以增加醫護人手的建議，會深入研究方案，確保公營醫療服務維持專業水平。（資料圖片）

港府擬今年提交《醫生註冊(修訂)條例》方案，建議引入非本地培訓港人醫生。醫管局表示歡迎任何可以增加醫護人手的建議，會深入研究方案，確保公營醫療服務維持專業水平。

但醫學界組織則認為海外醫生來港執業，如具水平相信不會怕考試或通過一個客觀的評估機制。

港府初步構思認可醫學院數目在100間內，來港專科醫生須在公營機構做5年，詳情請看【下一頁】

醫學會會長蔡堅認為海外醫生來港執業，如具水平相信不會怕考試，指如港府堅持海外醫生可免試便可在港執業，巿民將來求醫時或要承受風險。

「醫護誠信同行」發言人林哲玄也認為，以客觀評核機制，有助證明來港執業醫生的水平達標。他又指出，港府不應將所有醫療問題歸於人手不足：「加多20個醫生也不一定會縮短到(專科)排期。」當中尤其不應把基層醫療服務主力由醫管局負責，而是下放社區的醫療機構，另應再加快基層醫療發展，才是治本方法。

醫管局表示歡迎任何可以增加醫護人手的建議，而在獲得具體方案資料後，會進行深入研究，並與局內外持份者溝通，確保公營醫療服務維持專業水平，符合市民的期望。



醫管局指，會繼續透過不同途徑增加醫生人手，包括招聘所有合適的本地大學醫科畢業生，及繼續以有限度註冊形式招聘非本地培訓醫生於公立醫院工作。

行政長官林鄭月娥今日（4日）交代5項立法工作，包括區議員宣誓、打擊起底等，詳情請看【下一頁】

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記者：徐紹軒