【2021農曆新年】將軍澳中心新春食買玩著數多 送iPhone12 Pro+iPad Air+現金券
休閒消費 12:05 2021/02/08
下周五就是農曆新年，喜迎金牛同時緊接中、西雙料情人節，將軍澳中心推出3大驚喜獎賞計劃：
獎賞1：
於場內指定商戶（Jasons ichiba/萬寧/屈臣氏)以電子貨幣單一消費滿$200，並於同日到「美容」或「時尚服裝及運動用品」商戶消費滿$200，即可換領特選商戶$100贈券。
獎賞2：
民以食為天，餐飲優惠往往最實際。由即日起至3月28日，The Point by SHKP會員於將軍澳中心之餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$200，並成功登記積分，即可獲電子印花一枚。集齊指定數量電子印花，即可換領商場贈券。
獎賞3：
過年過節，少不得為家居添置新品，或買禮物送給自己和身邊人。由即日起至3月31日，The Point by SHKP會員可一邊選購心頭好，一邊累積消費金額。累積所有於場內商戶以電子貨幣消費的有效單據，累積最高消費金額並成功登記積分之首10位會員，可獲贈iPhone 12 Pro、iPad Air、周大福現金券或商場贈券等。
記者：周美好