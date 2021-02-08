  • 21°C
香港時間 : 2021208日 (週一) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021農曆新年】將軍澳中心新春食買玩著數多　送iPhone12 Pro+iPad Air+現金券

休閒消費 12:05 2021/02/08

分享：

熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

現時將軍澳中心消費設最高消費賞，最強買家可贏iphone 12 Pro、iPad Air及珠寶現金券或贈券。（相片：將軍澳中心）

下周五就是農曆新年，喜迎金牛同時緊接中、西雙料情人節，將軍澳中心推出3大驚喜獎賞計劃：

獎賞1：

於場內指定商戶（Jasons ichiba/萬寧/屈臣氏)以電子貨幣單一消費滿$200，並於同日到「美容」或「時尚服裝及運動用品」商戶消費滿$200，即可換領特選商戶$100贈券。

將軍澳中心推出「春日層層賞」，主打超市、美容、時裝及運動商戶，送出超過35萬元贈券。（相片：將軍澳中心）

獎賞2：

民以食為天，餐飲優惠往往最實際。由即日起至3月28日，The Point by SHKP會員於將軍澳中心之餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$200，並成功登記積分，即可獲電子印花一枚。集齊指定數量電子印花，即可換領商場贈券。

獎賞3：

過年過節，少不得為家居添置新品，或買禮物送給自己和身邊人。由即日起至3月31日，The Point by SHKP會員可一邊選購心頭好，一邊累積消費金額。累積所有於場內商戶以電子貨幣消費的有效單據，累積最高消費金額並成功登記積分之首10位會員，可獲贈iPhone 12 Pro、iPad Air、周大福現金券或商場贈券等。

記者：周美好

相關文章

【情人節2021】東薈城名店倉聯150個品牌推全年優惠　手袋皮具飾品+美食低至1折
18:34 2021/02/04
【情人節2021】東薈城名店倉聯150個品牌推全年優惠　手袋皮具飾品+美食低至1折
【2021農曆新年】淺水灣the pulse嘉年華年宵市集　設海景野餐戶外場地可跟毛孩家庭樂
13:07 2021/02/02
【2021農曆新年】淺水灣the pulse嘉年華年宵市集　設海景野餐戶外場地可跟毛孩家庭樂
【牛年2021】如心廣場辦LINE FRIENDS新春限定展　全港最高7.5米高的巨型音樂盒打卡之選【附打卡位＋商品詳情】
17:39 2021/02/03
【牛年2021】如心廣場辦LINE FRIENDS新春限定展　全港最高7.5米高的巨型音樂盒打卡之選【附打卡位＋商品詳情】
著數優惠 商場 農曆新年 將軍澳中心 Park Central 將軍澳中心

最高瀏覽

【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
14:05 2021/02/07
【送錯外賣】送錯貴4倍訂單客人拒應門找數　港男鄰居心痛：大男人企係外面喊
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
17:18 2021/02/07
【神秘入院】朱智賢自稱入院接受全身麻醉　Ashley拒透露詳情：唔係好知自己做咩
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉
14:33 2021/02/07
【出爾反爾】4歲孫女哭求阻止嫲嫲劏鴨子過年 嫲嫲無奈答應翌日結局大逆轉