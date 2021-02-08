【2021農曆新年】將軍澳中心新春食買玩著數多　送iPhone12 Pro+iPad Air+現金券

▲ 現時將軍澳中心消費設最高消費賞，最強買家可贏iphone 12 Pro、iPad Air及珠寶現金券或贈券。（相片：將軍澳中心）

下周五就是農曆新年，喜迎金牛同時緊接中、西雙料情人節，將軍澳中心推出3大驚喜獎賞計劃：

獎賞1：

於場內指定商戶（Jasons ichiba/萬寧/屈臣氏)以電子貨幣單一消費滿$200，並於同日到「美容」或「時尚服裝及運動用品」商戶消費滿$200，即可換領特選商戶$100贈券。

▲ 將軍澳中心推出「春日層層賞」，主打超市、美容、時裝及運動商戶，送出超過35萬元贈券。（相片：將軍澳中心）

獎賞2：

民以食為天，餐飲優惠往往最實際。由即日起至3月28日，The Point by SHKP會員於將軍澳中心之餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿$200，並成功登記積分，即可獲電子印花一枚。集齊指定數量電子印花，即可換領商場贈券。

獎賞3：

過年過節，少不得為家居添置新品，或買禮物送給自己和身邊人。由即日起至3月31日，The Point by SHKP會員可一邊選購心頭好，一邊累積消費金額。累積所有於場內商戶以電子貨幣消費的有效單據，累積最高消費金額並成功登記積分之首10位會員，可獲贈iPhone 12 Pro、iPad Air、周大福現金券或商場贈券等。

記者：周美好