【酒店優惠】文華東方酒店限時雙人住宿優惠低至3折　$2,080起包早餐+晚餐+魚子醬+行政酒廊禮遇【附訂購詳情】

▲ Caviar House & Prunier魚子醬（圖片由酒店提供）

香港文華東方酒店推出低至3折限時住宿優惠，客人可親嚐Caviar House & Prunier魚子醬及專享文華閣行政酒廊禮遇，套餐亦包括雙人早餐及雙人晚餐套餐，2位$2,080起。如在農曆新年及情人節期間入住，更可獲節日禮遇！

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限時住宿優惠 $2,080起／2位

這限時優惠訂購日期由2021年2月8日至21日 (2月8日早上9時起開售)，定價由每晚港幣2,080元起，另加一服務費，適用入住日期有效至2021年3月31日。

客人可尊享每日雙人早餐、雙人晚餐套餐、以及Caviar House & Prunier魚子醬「初探」乙份連貝母匙。農曆新年及情人節期間入住，更可獲節日迎賓美點及精選紅酒乙瓶。

預訂文華閣客房及套房的客人可以率先體驗全新打造、佔地6,200平方呎的行政酒廊「文華閣」，並專享一系列專屬禮遇。

不同房型價格

市區景觀客房 (City View Room)

每晚港幣2,080元起，另加一服務費 (農曆新年房價由每晚港幣2,830元起; 情人節房價由每晚港幣3,630元起，另加一服務費)

海景套房 (Harbour View Suite)

每晚港幣5,500元起，另加一服務費 (農曆新年房價由每晚港幣6,400元起; 情人節房價由每晚港幣7,200元起，另加一服務費)

套餐項目

限時住宿優惠的每日雙人早餐，可選擇於Café Causette 享用早餐套餐，或於快船廊享用自助早餐；三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房或Café Causette 享用。

此外，3月1日至31日逢星期一至三入住之客人可享有延遲退房至下午2時；2月12日至15日期間入住之客人可享有節日迎賓美點及精選紅酒乙瓶。

而套房客人於晚餐時將可享Caviar House & Prunier魚子醬「初探」乙份連貝母匙兩支；另每間套房可獲邀請卡乙張，於太子大廈專門店以優惠價享用雙珍魚子醬配搭體驗。

客人另可預訂文華閣客房或套房住宿，定價每晚$3,080起（另收加一服務費），尊享以下額外行政酒廊專屬禮遇，例如私人入住和退房體驗、供應早餐和下午茶、供應非酒精飲品、汽水、咖啡及茗茶等等。

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責任編輯：王芷瑩