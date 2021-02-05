【引入海外醫生】政府強調建議無繞過醫委會　對非本地醫生要求較本地醫生嚴格

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政府建議引入更多合資格非本地培訓港人醫生來港在公營醫療機構工作，引起爭議。食物及衞生局今晚（5日）發稿回應，強調現時香港缺乏醫生人手是不爭的事實，人均醫生比例較新加坡、英國、日本等先進經濟體更低，而醫管局部分專科的輪候時間更超過100個星期，情況不可接受。

港府初步構思認可醫學院數目在100間內，來港專科醫生須在公營機構做5年，詳情即看：【下一頁】



政府強調，執業試並非確保醫生水平的唯一途徑，指新加坡、英國及澳洲等國家都設有不同機制去引入非本地培訓醫生，重申政府並不是要取締現時執業資格試的制度，而是在確保醫生質素的前提下，新增一條路徑讓合資格非本地培訓醫生來港在公營醫療系統服務。



政府又指，當局的建議並無繞過醫委會，負責制定認可醫學院名單的委員會內有邀請醫委會主席加入，而循新途徑來港執業的非本地培訓醫生仍須向醫委會註冊，受紀律監管。

多名建制派斥「本地永久居民」要求太高，陳沛然批免試執業為倒退至回歸前，詳情即看：【下一頁】



當局稱，新途徑下非本地培訓醫生仍須接受公營醫療機構評核，若有關醫生未能通過在職評核，則有機會不獲續約，從而不能在相關公營醫療機構連續工作滿5年，而未能在港取得正式註冊。當局對如何優化在職評核持開放態度，並會與相關公營醫療機構再作商討。



政府指，循新途徑來港工作的非本地培訓醫生須於認可的醫學院畢業，在當地完成實習並取得註冊後，再於香港的公營醫療機構工作5至12年不等，才可在港取得正式註冊，相比本地本地培訓的醫生在完成實習後便取得正式註冊，對非本地培訓醫生的要求其實更為嚴格。



政府在下星期起將分批約見醫療業界的代表，亦會舉辦公眾諮詢會，並將會在今年第二季向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》。

醫生組織重申海外醫生來港執業不應免試或免評核，醫管局則歡迎任何增加醫護人手方案，詳情即看：【下一頁】

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記者：徐紹軒