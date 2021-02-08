【2021情人節】Tea WG限定午餐及早午餐每位$368起　品嚐限定戀人早餐茶及茶香創新菜式【附訂購詳情】

▲ 茶葉品牌Tea WG推出了情人節主題茶葉、馬卡龍及限定午餐及早午餐單。（圖片由餐廳提供）

情人節快到，大家預備好和情人慶祝沒有？茶葉品牌Tea WG推出了情人節主題茶葉、馬卡龍及限定餐單，從茶葉散發著陣陣浪漫清香，適合各位茶饕！

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情人節限定戀人早餐茶

Tea WG推出了情人節限定戀人早餐茶，並以印有閃金字款的薄荷綠禮盒包裝，十分優雅高貴。即日起至2021年2月28 日，大家在Tea WG HKTVmall官方網店可以特選套裝價HK$488（原價HK$536）購買兩款頂級訂制茗茶®，送禮大方得體。

戀人早餐茶茶香馬卡龍

以佳節限定的戀人早餐茶茶香馬卡龍脆內軟，注入融合戀人早餐茶的黑朱古力醬及細滑潤澤的莫雷洛櫻桃蓉餡料，一次過享受茗茶及甜點。戀人早餐茶茶香馬卡龍現可以6件、12件及24件禮盒套裝購買，所有禮盒套裝由2021年2月1日至28日於全線Tea WG沙龍及精品店限定發售。

Tea WG 情人節限定午餐及早午餐

除了以上茶葉及馬卡龍禮品，情人節怎少得吃大餐，和情人享受浪漫時光？Tea WG推出情人節限定午餐及早午餐，大家可品嚐到一系列以茶入饌的創新菜式。

頭盤為蟹肉椰菜卷，以戀人早餐茶茶凍點綴，配紅肉火龍果醬和小蘿蔔沙律辣椒油；另一選擇為意大利小花豆湯伴洋薏米、水牛芝士慕斯多士，以抹茶香油點綴，帶有細緻甘香。

主菜可讓客人自選喜好菜式，款式包括大蝦及意大利烏魚子意粉佐初吻之戀茶香紅菜頭忌廉；焗鱈魚柳，表面裹上融入情人茶的香草，佐柚子味噌和紅燈籠椒醬；香煎牛柳佐干邑法式芥末黑胡椒醬，伴香滑薯蓉及煙燻伯爵茶茶香芝士脆片。

甜品是玫瑰荔枝慕斯伴時令鮮莓，佐芒果醬及波本香草紅茶茶香雪糕，蜜意濃濃，為完美的一餐劃上句號。食客亦可選擇其他是精選Tea WG手工茶香蛋糕。每份限定套餐將搭配由茶藝師推介的精選茗茶。

Tea WG情人節限定午餐菜單

推廣期：2月6日至2月21日

時間：上午11時45分至下午2時30點期間

地點：Tea WG又一城沙龍及精品店（星期一至日）及Tea WG國際金融中心沙龍及精品店（星期一至五，週末及公眾假期除外）

價錢：HK$368起／位（另設加一服務費）

假日週末早午餐菜單

推廣期：2月6日、7日、12日至15日、20日及21日

時間：上午10點至下午3點期間

地點：Tea WG國際金融中心沙龍及精品店

價錢：HK$728／2位（另設加一服務費）

Tea WG分店地址電話詳情：

又一城沙龍及精品店：九龍九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖 電話：2725 6930

國際金融中心沙龍及精品店：中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖 電話：2796 2828

圓方精品店：九龍尖沙咀柯士甸道西一號圓方商場1樓木區1095號舖 電話：2363 9683

新城市廣場精品店：新界沙田新城市廣場一期 2 樓 204A 號舖 電話：2619 9603

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責任編輯：王芷瑩