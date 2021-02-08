【牛年犯太歲】曆法專家蔡興華師傅精選　攝太歲作福迎財神吉日吉時大全【內附初一迎財神吉時】

▲ 蔡真步堂第四代傳人蔡興華師傅，為大家精選攝太歲吉日吉時。

農曆年有上頭炷香及行大運的習俗，不過，今年由於疫情持續，年三十晚黃大仙祠上頭炷香活動將取消，當晚黃大仙祠亦不會開園，這是黃大仙祠開園99年以來，首次取消年三十晚上頭炷香活動。

雖然黃大仙祠取消年三十晚上頭炷香活動，不過，曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅表示，善信當晚也可在家上頭炷香，或向當天稟告就可以，心誠則靈。

初一子時正東方迎財神

蔡興華師傅表示，辛丑年正月初一頭炷香宜用子丑寅卯（晚上11時至上午7時）、已午（上午9時至下午1時）時大吉。而初一出行宜用子丑寅卯（晚上11時至上午7時）、午時（上午11時至下午1時），正東方迎財神、東北方迎貴神（名譽上的好事）、西南方迎喜神（想添丁、升職加薪）大吉。

至於初二開年宜用辰巳午（上午7時至下午1時）、酉（下午5時至7時）大吉。拜神宜用子丑寅卯辰巳午時（晚上11時至下午1時）均大吉。

攝太歲吉日吉時大全

中國傳統曆法以六十年為一甲子，每年都有一個守護神，名為太歲。2021年辛丑太歲為湯信大將軍，值年太歲負責掌握本歲的人間禍福，職能是「率領各神，統正方位，斡運時序，總歲成功。」

所謂「犯太歲」，乃命理學指本命八字中有與太歲流年天干相沖的五行，故民間有「攝太歲」的傳統習俗，而每年犯太歲的生肖也有不同。

由於恐防犯太歲生肖有些不好的遭遇，每年立春後（正式過年），善信會到廟宇進行攝太歲祈福儀式，請太歲爺保佑全年平安。

2021年犯太歲生肖

牛：犯太歲 龍、狗：刑太歲 羊：沖太歲 馬：害太歲

蔡興華精選攝太歲吉日吉時

攝太歲吉日 吉時 勿用生肖 年初四（2月15日） 上午7時至11時 鼠 年初七（2月18日） 上午7時至下午1時 兔 年初九（2月20日） 上午7時至9時、上午11時至下午1時 蛇 年初十（2月21日） 上午7時至11時 馬 年十一日（2月22日） 上午7時至下午1時 羊 年十三日（2月24日） 上午7時至下午1時 雞 年十四日（2月25日） 上午7時至11時 狗 年十六日（2月27日） 上午9時至下午1時 鼠 年十九日（3月2日） 上午7時至下午1時 兔 年廿一日（3月4日） 上午7時至9時、上午11時至下午1時 蛇

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「攝太歲」準備：

1.祭品

傳統敬神的祭品，有所謂五供︰香、花、水、果、油（據說以前是敬「燈」的，現在則簡化改用「油」）。

香是香燭；花是鮮花；水就是茶、清水；果是生果；油是生油，作點燈用。

不過，現在簡化用生果、糖及油亦可。

據說，向菩薩供奉油，是大功德，油的作用是點燈，其一是點燈敬神，其二為光耀神壇。以油作祭品，除自己敬神外，亦可幫到人家敬神。故此，最好必備油作奉獻。

2.過程

A.以茶果嶺天后宮為例，善信到廟裏進行「攝太歲」儀式，廟祝會提供一張太歲卡上，讓善信寫上姓名、生肖，然後交由廟祝唸經。

B.廟祝請太歲爺下凡，然後唸唸有辭祝禱：當下拜請虞超太歲（庚子值年太歲，每年都不同），有（善信姓名）信男／信女，年齡、生肖，因犯太歲恐防流年不利，今日來攝太歲，誠心帶備生果、糖、清油、燒肉（隨意）請太歲爺消災解難，解除小人是非、疾病痛楚、血光等等。

C.廟祝唸經後，將善信的太歲卡攝在值年太歲座下，太歲爺就會長年保佑，之後再發給善信一道平安符、一件護身玉，以闢邪消災。

3.還神

一般來說，立春後開始「攝太歲」，求個安心，並警剔自己凡事小心為上。不過，並不是只有犯太歲的生肖才會「攝太歲」，其他生肖一樣可以「攝太歲」，請當年太歲保佑，平安大吉。

善信在年初「攝太歲」後，必須在年尾冬至前帶同祭品（與「攝太歲」同）還神答謝。點解做冬前要還神？相傳太歲爺做冬日會上天廷述職，善信通常會向太歲爺供奉糖，讓太歲爺吃了口甜舌滑，講多些好說話。

記者：葉翠華