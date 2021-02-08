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【牛年生肖運程】蔡興華2021牛年生肖運程　龍慎情騙＋蛇多小人＋馬桃花旺

休閒消費 16:49 2021/02/08

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熱門 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

蔡興華師傅預測2021牛年生肖運程，龍慎情騙＋蛇多小人＋馬桃花旺。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

肖龍：小心網上情緣

蔡興華師傅點評肖龍運程：屬龍的朋友，太陰星守命，可喜可賀。

事業方面：發展順利，財運亨通，能升職加薪。

人緣方面︰有婚姻之念，已婚者更有添丁之喜。

學業方面︰有機會得獎學金，成績大躍進。

健康方面︰易感染不知名病毒，找不到源頭，注意小心飲食。

小心月份︰農曆三月、九月

忠告︰勿往探病，小心網上情緣，容易跌入網上詐騙陷阱。

肖蛇：多小人勿當塘邊鶴

蔡興華師傅點評肖蛇運程：屬蛇的朋友，雖然有三合之年，有國印星、三台星，但始終小人眾多，宜慎。

事業方面︰平常，並有背後閒言，權力會被削減之危。

人緣方面︰恐有官非之事，易得罪他人，招惹麻煩事。

學業方面︰讀書留神，小錯難免，考試更要小心。

健康方面︰情緒不穩定，容易抑鬱，多與人傾談開解。

小心月份︰農曆正月、十月

忠告︰多做事，少說話，勿作評論員（塘邊鶴）。

肖馬：勿亂放感情宜戒色

蔡興華師傅點評肖馬運程：屬馬的朋友，今年是貴人之年，並且有月德星照耀，但同時有粒六害星，雖然微不足道，但成事不足，敗事有餘，當心你有難的時候，無幫助之餘，更可能被踩多一腳、推波助瀾。

事業方面︰宜合夥經營，忌獨行處事。

人緣方面︰桃花旺盛，遍地開花，亂放感情。

學業方面︰能考得好成績，及找到優良的教育機構。

健康方面︰易感染風流性病。

小心月份︰農曆五月、十一月

忠告︰戒色、交友謹慎、親君子、遠小人。

蔡興華師傅Profile

父親乃堪輿曆法專家蔡伯勵（香港頂級富豪御用風水顧問），曾祖父蔡最白曾於清廷欽天監任職。蔡興華師傅現為「真步堂」第四代傳人之一。

編輯：葉翠華

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