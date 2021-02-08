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【牛年生肖運程】蔡興華2021牛年生肖運程　羊有官非+猴人得運+雞人獲利

休閒消費 16:57 2021/02/08

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蔡興華師傅預測2021牛年生肖運程，羊有官非+猴人得運+雞人獲利。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

肖羊：慎防錢銀瓜葛致失和

蔡興華師傅點評肖羊運程：屬羊的朋友，歲破大耗沖命，有獨力難支、寡不敵眾之勢。

事業方面︰平常，無多大進展，特別從事地產、投資、買賣、飲食、物流、運輸等行業，容易失業，兼夾收支不平衡，宜多儲備，不宜投資，量入為出。

人緣方面︰因錢銀瓜葛不清，引致失和，有官非、口舌。

學業方面︰多受騷擾，學習一般，要靠自己把持，否則影響進度。

健康方面︰有病符歲破，意志力不集中，心緒不寧，患得患失，容易跌倒受傷及感染疾病，醫療方面，花費不菲。

小心月份︰農曆六月、九月、十二月

忠告︰保持心平氣和，留意家庭關係及長輩健康。

肖猴：吉星助運喜事臨門

蔡興華師傅點評肖猴運程：屬猴的朋友，今年有紫微、龍德兩星助運，有喜事臨門。

事業方面：多變化，會轉新職，從事新行業，需要多花時間及努力去鑽研。

人緣方面︰任和平大使，廣結善緣，有結婚之喜，已婚者有添丁之慶。

學業方面︰特別在考試方面，頭腦清晰，獲良好成績。

健康方面︰有天厄、病符星，慎防突發性中風、心肺功能有問題，注意身體檢查，宜病向淺中醫。

小心月份︰農曆正月、四月

忠告︰生活忙碌，需平衡用時，多休息注意健康。

肖雞：投資順遂有抽獎運

蔡興華師傅點評肖雞運程：屬雞的朋友，與太歲三合，並有天解星、將星、祿勳星，天解是易得到大任、擔當有責。

事業方面：工作順利，有機會創業。投資頗為順遂，且有抽獎運。

人緣方面︰朋友有難，會義無反顧地幫上忙，得到大眾支持。

戀愛方面︰成熟、有結婚打算。

學業方面︰如果仍保持現在的心態，努力專注，一定學有所成。

健康方面︰特別留意皮膚問題，蛇蟲鼠咬、蚊叮蟲咬都會影響到。

小心月份︰農曆二月、八月

忠告︰因有白虎星，宜特別留意長輩健康。

蔡興華師傅Profile

父親乃堪輿曆法專家蔡伯勵（香港頂級富豪御用風水顧問），曾祖父蔡最白曾於清廷欽天監任職。蔡興華師傅現為「真步堂」第四代傳人之一。

編輯：葉翠華

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