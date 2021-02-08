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【牛年生肖運程】蔡興華2021牛年生肖運程　狗宜寡慾+豬有驛馬+鼠宜保健

休閒消費 17:03 2021/02/08

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蔡興華師傅預測2021牛年生肖運程，狗宜寡慾+豬有驛馬+鼠宜保健。

2021牛年12生肖運程如何？TOPick訪問了玄學家蔡興華師傅點評牛年12生肖運程，讓各位牛年早佔先機，牛年趨吉避凶，牛年知所進退。

肖狗：易有口舌之爭

蔡興華師傅點評肖狗運程：屬狗的朋友，今年宜事事留神，有刑剋、扳鞍星，令生活上來得有點緊張，幸好有天德星幫助解困。

事業方面︰工作平穩發展，雖有困難，但有天德星相助，必有奇逢助力替你解困。

人緣方面︰多口舌之爭、互不相讓，所以友誼難免有點緊張及扣分。

學業方面︰不太專心，太好活動，恐染上不良嗜好，令學業退步。

健康方面︰留意口腔疾病，如牙周病、喉嚨等等疾病，病從口入，小心飲食及口腔衞生。

小心月份︰農曆三月、六月、九月、十二月

忠告︰慎言、清心寡慾。

肖豬：善用驛馬助工作緣

蔡興華師傅點評肖豬運程：屬豬的朋友，今年有驛馬星，主動、有奔波、升遷、改變及外遊；另有吊客星，恐有內親外戚白事。

事業方面︰有勇闖之念，想另闢新天地，從事新行業，較勞心勞力，要親自督促，力不到不為財。

人緣方面︰廣結異地緣，無論情緣、友緣、工作緣都幸得驛馬星大力推動，發展得心應手。

學業方面︰有望海外升學，前途一片光明。

健康方面︰外遊小心意外之傷，要留神，不要疏忽，特別交通方面。

小心月份︰農曆四月、十月

忠告︰多留意長輩健康。

肖鼠：勿戀花酒注意健康

蔡興華師傅點評肖鼠運程：屬鼠的朋友，今年與太歲六合，但有粒病符星，好壞參半。

事業方面︰想創業，但必須先儲備足夠金錢，看準時機，不要過於急進。

人緣方面︰對人和藹友善、從善如流，得異性喜歡，若想參與選舉活動，定必獲支持。

學業方面︰有文昌星照耀，代表學校取得榮譽，個人方面在思想、創作文學上有很大進步。

健康方面︰因有病符星，主疾病多磨有病纏繞，宜尋找良醫，病向淺中醫。

小心月份︰農曆二月、五月

忠告︰勿耽戀花酒誤前程。

蔡興華師傅Profile

父親乃堪輿曆法專家蔡伯勵（香港頂級富豪御用風水顧問），曾祖父蔡最白曾於清廷欽天監任職。蔡興華師傅現為「真步堂」第四代傳人之一。

同場加映：即睇賀年食譜【下一頁

編輯：葉翠華

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