【2021情人節】$700內情人節送禮提案　Sanrio錄音公仔+口罩朱古力禮盒+Häagen-Dazs蛋糕【附價錢詳情】

▲ 情人節快到了，為大家精選不同實用及可愛的情人節禮物。

情人節將近，是時候要準備禮物給另一半或心儀對象！TOPick為大家精選不同的情人節送禮建議，當中包括美食禮盒、可愛公仔、首飾及特色口罩套裝等等，為情人創造甜密驚喜！

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限量版Little Twin Stars錄音公仔套裝

7-Eleven聯同Sanrio推出限量版的Little Twin Stars公仔套裝，公仔套裝具有錄音功能，可錄製約達15秒的專屬情話，是表白的好幫手，奪取對方歡心，沒難度吧！

高約20厘米，闊約30厘米的Little Twin Stars以可愛日系風格登場，Kiki以Baby Blue打扮，溫柔有魅力；而Lala以粉嫩顏色的打扮，更綁上充滿少女感的單馬尾，可愛又夢幻。他們坐在櫻花粉的日式傳統坐墊上，手中捧起寫上「幸福」及「滿載」的小型心心咕𠱸，寓意新一年幸福將會降臨在你身邊。

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由2021年2月8日早上7時起，顧客於7-Eleven 分店以任何消費加$199即可換購「Little Twin Stars公仔套裝」1件，或yuu會員專享以任何消費加$189即可換購「Little Twin Stars公仔套裝」1件，數量有限，換完即止。

Tea WG戀人早餐茶及茶茶香馬卡龍

Tea WG推出了情人節限定戀人早餐茶及戀人早餐茶茶香馬卡龍。即日起至2021年2月28 日，大家在Tea WG HKTVmall官方網店可以特選套裝價HK$488（原價HK$536）購買兩款頂級訂制茗茶®，送禮大方得體。

而戀人早餐茶茶香馬卡龍脆內軟，注入融合戀人早餐茶的黑朱古力醬及細滑潤澤的莫雷洛櫻桃蓉餡料，一次過享受茗茶及甜點。馬卡龍現可以6件（HK$120）、12件（HK$240）及24件（HK$480）禮盒套裝購買。

MaskOn x Ryan L Foote日和粉紅「Serene」口罩及朱古力禮盒

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香港時尚口罩品牌MaskOn最近於K11 MUSEA開設九龍區首間概念店，為慶祝新店開幕及情人節，MaskOn與澳洲朱古力大師及藝術家 Ryan L Foote合作推出限定Serene日和粉紅朱古力禮盒（售價HK$ 199；原價HK$ 258），藝術實用集合於一身。

禮盒內含日和粉紅「Serene」口罩三個及Ryan L Foote朱古力四顆（兩款「香港系列」的港式奶茶口味及陳皮口味朱古力），於「MaskOn Avenue」、 「MaskOn Gallery」以及 「MO. By MaskOn」同時發售。

Häagen-Dazs™情人節雪糕蛋糕

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Häagen-Dazs™今年推出2款情人節雪糕蛋糕，分別是「紅玫魅影」（HK$699）及「Häagen-Dazs™聯乘Promessa特別版雪糕蛋糕」（免費換領）。

前者3D立體設計猶似一朵盛開的大玫瑰花，造型瑰麗，花瓣內藏士多啤梨口味雪糕，打卡一流！

後者以Promessa品牌的特有的粉橙色為設計基礎，加上甜蜜玫瑰花造型，配以Häagen-Dazs™清新的芒果口味雪糕。

由2021年1月25日起，於Promessa尖沙咀The ONE店訂製專屬飾品滿$19,800，即可獲贈以上Promessa x Häagen-Dazs™特別版雪糕蛋糕一個。

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責任編輯：王芷瑩