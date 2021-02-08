【酒店優惠】挪亞方舟度假酒店   推「馬灣單車樂悠」Staycation 2日1夜$1,608起

▲ 挪亞方舟度假酒店 推「馬灣單車樂悠」，可親炙小島氣息。(相片來源︰挪亞方舟度假酒店)

近年各酒店推出Staycation的package，位於馬灣的挪亞方舟度假酒店亦推出「單車樂悠食住玩套票」，騎著單車穿梭小島的大街小巷，發掘小島的歷史文化面貌。

▲ 挪亞方舟度假酒店面對青馬大橋，景緻開揚。(相片來源︰挪亞方舟度假酒店)

由2月份開始，挪亞方舟度假酒店推出全新的「單車樂悠食住玩套票」，住客可騎著由酒店提供的單車，輕鬆暢遊馬灣多個優美風光與打卡熱點，如可觀測招潮蟹及彈塗魚等大自然生態的紅樹林濕地、三級歷史建築九龍關石碑、可觀賞汲水門大橋的馬灣公眾碼頭等及充滿古樸懷舊情懷的舊漁村，以體驗愜意隨心的馳騁樂趣。

▲ 挪亞方舟度假酒店面對青馬大橋，景緻開揚。(相片來源︰挪亞方舟度假酒店)

除了駕駛單車，酒店package亦提供雙筒望遠鏡及路線指南地圖，讓旅客慢步於綠蔭叢林中，觀測野外生態。旅客亦更可參加各式小清新工作坊如萌趣動物微景盆栽及Art Jamming發揮創意，陶冶性情，細味慢活時光。

此package亦包括多款特色美饌，如新推的「花語‧春日海景下午茶」，10款造型精緻的鹹甜美點，如芒果龍蝦牛角酥、三文魚籽松露醬釀蛋、鮑魚雜菌酥盒等，伴隨青馬大橋、汀九橋及東灣沙灘的180度動人海景，住客可歡度周末。

▲ 新推的「花語‧春日海景下午茶」也可在酒店內享用。(相片來源︰挪亞方舟度假酒店)

「單車樂悠食住玩套票」備有 2 日 1 夜及 3 日 2夜可供選擇，由即日至3 月 31 日期間，一晚酒店住宿套票每房由$1,608起，兩晚酒店住宿套票每房則由$3,128 起，視乎日子及房間入住人數而定，詳情可瀏覽此網址。

記者︰馮柏偉