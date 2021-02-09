【情人節2021】GODIVA情人節限量巧克力　全新5款巧克力口味+巧克力流心脆皮雪條

▲ GODIVA甜蜜呈獻2021 情人節限量巧克力系列。(林綺紅攝)

比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推2021情人節限量巧克力系列，為巧克力愛好者設計五5款全新巧克力口味。TOPick為大家介紹2款情人節限量巧克力系列，分別是情人節巧克力心形禮盒6顆裝及浪漫巧克力心形禮盒15顆裝。

▲ 情人節巧克力心形禮盒6顆裝(左)及浪漫巧克力心形禮盒15顆裝(右)。(林綺紅攝)

點擊大圖了解情人節巧克力禮盒（6顆裝）詳情：

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點擊大圖了解浪漫巧克力心形禮盒（15顆裝）詳情：

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GODIVA 2021情人節限量巧克力禮盒

熱情四溢的紅色綢緞心形禮盒、粉色及紅色愛心交織的金色禮盒，以及經典的金裝心形禮盒，不但讓經典重溫，更烘托節日的浪漫時刻，是與摯愛分享的至臻之選。

GODIVA 2021春季限定：鮮製黑巧克力流心脆皮雪條

香濃經典比利時黑巧克力糅合幼滑雪糕，包裹着如心太軟般的黑巧克力在內，再由店員即場於巧克力外層蘸上濃郁的黑巧克力，配以帶酸的紅莓脆粒。

全新限定「Love you」鮮製黑巧克力流心脆皮雪條，手工製的造型精緻，滿佈紅莓脆脆粒再配以白巧克力牌，豐富口感。另外一款限定「Ox」鮮製黑巧克力流心脆皮雪條，別緻的牛角巧克力牌為農曆年初三兼情人節的獨特日子，增添無限滋味與趣味！

▲ 現到專門店購買情人節系列，會附上心意卡乙張。 (林綺紅攝)

購買詳情：

1） 現到專門店購買情人節系列，會附上心意卡乙張。

2） 情人節巧克力心形禮盒6顆裝售價：$299； 浪漫巧克力心形禮盒15顆裝售價：$859

3） 鮮製黑巧克力流心脆皮雪條售價：各HK$50

4） 售賣點：香港GODIVA指定專門店 – 國際金融中心一期、銅鑼灣SOGO、太古城中心、PopCorn、APM、德福廣場、又一城、新世紀廣場、奧海城二期、圓方廣場、海港城、沙田新城市廣場、荃新天地、V city及YOHO。

5） GODIVA香港專櫃及專門店地址及電話【按此】

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責任編輯：張懿慧