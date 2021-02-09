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【2021情人節】帝苑酒店$1,400冧冧Lovcation　包氣球布置包早午餐送甜蜜小禮物【內附連結】

休閒消費 10:58 2021/02/09

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帝苑酒店情人節住宿優惠Lovcation 1,400元起。(酒店提供)

帝苑酒店於情人節期間推出特色住房優惠，期間除了有糖果色氣球的房間佈置，最大特色是即日至14日的Valentine’s Week，酒店每天準備了驚喜禮物送給一雙情人，特別禮物包括特別版帝苑小熊公仔一對、情人節抱抱蛋糕、特色紅唇蛋糕等等。

還有浪漫情人節午餐（可選Le Soleil 越南餐廳、J’s Bar Bistro、帝苑軒或宴會廳享用）；翌日還可於雅苑座歎精選早餐，完美了一個甜蜜假期。

Lovcation情人節住宿詳情：

即日至2月11日    每晚$1,400+10%

2月12-13日    每晚$1,700+10%

2月14日    每晚$1,900+10%

於酒店內享用豐富早餐。(酒店提供)

包括：

1.免費升級至豪華客房一晚

2.於3:15pm -5:45pm時段享用J's Bar Bistro 情人節午餐、Le Soleil 情人節午餐或帝苑軒情人節午餐 

3.於雅苑座(3/F)享用二人輕盈自助早餐 

4.糖果色氣球房間佈置

5.免費享用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務、豐富的餐飲指南、無限4G及網路Wi-Fi 無線上網熱點

房間升級：

加$200+10% 升級至尊貴客房

加$300+10% 升級至特色套房

加$450+10% 升級至天際客房

須至少1天前預訂

情人節優悠住宿請按此連結預訂或查詢：2733 2828

記者：郭秀芳

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